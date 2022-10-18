В Шымкенте распахнул свои двери Американский уголок

В южном мегаполисе после затяжных каникул вновь открыл свои двери для посетителей Американский уголок, сообщает OTYRAR.

Сегодня, 18 октября, в Библиотеке им. Пушкина состоялась церемония открытия Американского уголка при участии Генерального консула США Кэролайн Сэвидж и Акимата города Шымкент.

Американский уголок — это ресурсный центр, который функционирует в 10 городах Казахстана. Самый первый филиал распахнул свои двери именно здесь, в Шымкенте, еще в 2005 году. Однако в связи с ренновационными работами в библиотеке в 2018 году, Американский уголок пришлось закрыть и перейти на онлайн формат. Этому также поспособствовала пандемия. И сегодня организаторы ресурсного центра торжественно открыли его снова.

Итак, что такое Американский уголок и кому он нужен?

Он предлагает высококачественные учебные материалы для изучения английского языка, языковые клубы, консультационный центр EdUSA по обучению в Соединенных Штатах, а также прессу, книги, кино и игры на английском языке. В общем все желающие попрактиковать английский или же научиться говорить на иностранном языке, могут обратиться в центр. Здесь все занятия и speaking клубы проводятся абсолютно бесплатно.

Где находится ресурсный центр?

Уголок работает для широкой публики полностью бесплатно, говорят организаторы. А потому все любители английского языка независимо от возраста могут посещать Американский уголок и расширять свой кругозор. Он находится в южно-казахстанской областной университетской научной библиотеке имени А.С. Пушкина. Адрес Казыбек би, 13.