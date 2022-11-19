Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск по делу о хищении

Антикоррупционная служба продолжает досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО «Каратау» (дочерняя организация АО НАК «Казатомпром) и ТОО «Iri building» по факту хищения в период 2019-2021 годов при оказании услуг на руднике Каратау в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Антикор, следствие установило, что Байсеитов Б., прикрываясь родственными связями с Қ. Сатыбалдыұлы, лоббировал деятельность подконтрольной компании ТОО «Iri building». Предприятием и субъектом квазигосударственного сектора ТОО «Каратау» в 2019 году был заключен договор на строительные работы по руднику «Каратау» на сумму 6,2 млрд тенге.

«Байсеитов Б. непосредственно руководил деятельностью ТОО «Iri building» и распределял поступающие за строительство объекта денежные средства, при этом часть оборудования не поставлена, а предназначенные на это средства незаконно выведены и похищены», — сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.

Ущерб государству составил более 320 млн тенге.

В настоящее время Байсеитов Б. находится за пределами Казахстана. Он объявлен в розыск, его действия квалифицированы по п. 2, ч. 4, ст. 189 Уголовного кодекса РК.

— Проверяется причастность указанного лица к совершению иных преступлений. Лиц, располагающих информацией о его возможном местонахождении, просим сообщить по указанным телефонам агентства: саll-центр 1424, +7 (7172) 909 260.

За предоставление информации предусмотрено вознаграждение. Антикор пишет, что гарантирует конфиденциальность.