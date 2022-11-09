Два казахстанских вуза вошли в топ-100 лучших университетов Азии

КазНУ имени Аль-Фараби и ЕНУ имени Л. Н. Гумилева вошли в сотку лучших университетов Азии.

В частности, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби занял в рейтинге 44-е место, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева расположился на 96-м месте.

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек встретился с президентом-основателем QS Quacquarelli Symonds Нунцио Квакварелли. Компания является составителем рейтинга лучших университетов мира. Также в совещании приняли участие ректоры высших учебных заведений. Они обсудили вопросы повышения глобальной конкурентоспособности казахстанских вузов.

«Данные результаты демонстрируют рост международного признания казахстанского высшего образования. Продвижение в мировых рейтингах — наглядное подтверждение улучшения качества казахстанского образования и высокого статуса университетов. Это показывает высокую конкурентоспособность наших вузов на международной арене», — подчеркнул Саясат Нурбек, министр образования и науки.

К слову, выбор профессии, а главное вуза — несомненно один из важных шагов в жизни каждого из нас. От этого напрямую зависит будущее. На сегодняшний день в Шымкенте проживает более 120 тысяч студентов. Этот материал был подготовлен для будущих студентов и их родителей, на случай если ваша семья стоит перед выбором будущего вуза.