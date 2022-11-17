Финал игры «Жайдарман» прошел в Шымкенте

В финале приняли участие 6 местных команд, отобранных в межсезонных соревнованиях. Конкурс юмористов, организованный «Молодежным ресурсным центром”, посвятили международному Дню студентов.

Во время выступления участникам представилась возможность показать свои сценки на свободную тему.

В финальном этапе игр «Жайдарман» приняли участие 6 команд. Они показали высокий уровень подготовки в приветствии на свободную тему. Одна из команд-участниц финала — команда «Абырой». Несмотря на то, что команда молодая, ее создали всего год назад, молодые люди очень хорошо себя проявили. По словам капитана команды, на этот раз они подготовили интересные анекдоты, связанные с политикой и студентами.

«В сегодняшней игре мы с юмором рассказываем о политической тематике, студенческую жизнь, свадьбы. В финале сейчас 6 команд. Но мы готовы победить, финал думаю будет интересный», — говорит Баглан Шерипбаев, капитан сборной команды «Абырой» .

Более 30 команд подали заявки на участие в июньских играх «Жайдарман», которые прошли в Шымкенте. Половина из них отсеялась, остальные выступили в полуфинале. Шесть лучших местных команд прошли в финал. Каждый из них надеется получить звание чемпиона. Выступление шымкентской молодежи оценивало жюри, в состав которого вошли известные актеры и комики.

Цель игр – поддержать творчество молодых ребят и сплотить команды, обучить их поиску злободневных тем. Финальный этап соревнований приурочили к Международному дню студентов.

«Большинство команд — это команды состоящие из студентов колледжей, высших учебных заведений. Этот конкурс традиционно проводится молодежным ресурсным центром. Надеемся, что в следующем году мы продолжим эту традицию. Молодежный ресурсный центр всегда готов поддержать жайдармановцев. Из нашего города вышло много команд-чемпионов, у нашей молодежи большой потенциал», — говорит Заманбек Орынбеков, заместитель руководителя молодежного ресурсного центра г.Шымкента.

В числе команд, выступавших в финале, самая юная команда “No comments”, в состав которой вошли школьники. Команда отличается нарядами с национальным колоритом и своим искрометным юмором. Несмотря на возраст, участники команды заставили весь зал улыбаться. В первом раунде “No comments” одержали победу в упорной борьбе с командой Ак булак и вышли в суперфинал.

Главная цель участников — с юмором донести злободневные темы до зрителя.

По решению жюри чемпионом игр “Жайдарман” стала команда «Абырой». На призовом втором месте расположилась команда «Бәрекелді кірпі», третье место заняли участники команды «No comments». Также обладателем номинации «Лучший игрок» стал юный жайдарманшы Олжас Уалиханов. Победителей наградили дипломами и ценными призами.