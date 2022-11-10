Одна из самых инновационных в мире: Что известно о новом Центре ядерной медицины в Шымкенте

Центр ядерной медицины открылся в Шымкенте в рамках государственно-частного партнерства.

Согласно проекту здесь предполагается создание центра радионуклидной диагностики с использованием расширенной сети радиофармпрепаратов и Центра высокоточной радиологии для лечения онкологических заболеваний. Срок реализации этого проекта — 10 лет.

«Мы открываем ПЭТ, КТ, то есть позитронно-эмиссионный томограф, который поможет нам выявлять даже выявленные случаи онкозаболеваний например и оценить её в стадии. Это поможет на ранних этапах проводить лечение, то есть мы можем не допускать третьей, четвёртой стадии и продлить жизнь нашего населения города», — рассказал руководитель управления здравоохранения г. Шымкента Нурлыбек Асылбеков.

При помощи позитронно-эмиссионного томографа в Центре уже проведено 26 обследований пациентов. До открытия ПЭТ-Центра для высокоточной диагностики онкозаболеваний шымкентцам приходилось выезжать в Астану или Алматы. Этот же аппарат говорят врачи покрывает полностью потребность в обследовании горожан.

«Хотелось бы поблагодарить наших инвесторов за содействие. С прошлого года мы работаем с ними в рамках государственно-частного партнёрства. Со стороны государства мы предоставили только здание. Всё остальное закупалось и устанавливалось за счёт инвесторов. Это в масштабах всей страны третий такой центр. И он даёт новые возможности для лечения онкологических заболеваний. Эта дорогостоящая аппаратура одна из самых инновационных в мире. В силу политических и экономических обстоятельств в мире, мы открыли центр на несколько месяцев позже чем планировали, но всё таки смогли это сделать», — говорит аким г. Шымкента Мурат Айтенов.

Оборудование Центра позволит выявить онкологические заболевания на ранней стадии в год в среднем 5 тысячам пациентам и значительно снизить уровень смертности. Согласно проекту турецкой компании, за счет госбюджета не будут выделяться дополнительные средства. Инвестор будет оказывать населению бесплатные медицинские услуги, приобретая оборудование за счет собственных средств и арендуя объект.

«Тот метод, который мы сегодня предоставляем считается самым безболезненным, гуманным и самым передовым инновационным. 6,5 миллиарда мы вложили в этот проект, и мы верим в него. Поэтому мы пришли в Шымкент. Мы знаем как он сейчас развивается, как отдельный город. И мы создаём здесь медицинский южный ХАБ», — рассказывает заместитель генерального директора холдинга «Алмалы» Бахыт Сапаров.

В центре так же будут проводится бесплатные и доступные всем казахстанцам исследования в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Помимо этого медицинскую помощь планируется оказывать и жителям соседних центральноазиатских республик.

Справочно: Центр ядерной медицины открыт на базе оноклогического центра и находится на его территории.