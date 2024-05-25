Шымкент борется с раком. Поможет авиация!

Радиофармацевтические препараты (РФП) для онкологических больных Шымкента будут доставляться в мегаполис самолетами.

Отныне в результате переговоров между акиматом города и руководством аэропорта Шымкента радиофармацевтические препараты будут доставляться в мегаполис на самолетах. Об этом сообщила пресс-служба акима города.

Этот новый подход обеспечит своевременное выявление онкологических заболеваний и повысит эффективность лечения больных.

В 2022 году при Шымкентском городском онкологическом центре был открыт центр ядерной медицины MIG QAZAQSTAN.

Этот центр, созданный в рамках государственно-частного партнерства, использует современные технологии для раннего выявления рака и оказания медицинской помощи пациентам.

Врачи центра вводят пациентам внутривенно радиофармацевтические препараты, дозировка которых рассчитывается индивидуально.

Затем проводится диагностическое исследование с помощью позитронно-эмиссионной томографии и компьютерной томографии (ПЭТ и КТ).

РФП представляет собой изотонический раствор хлорида натрия, содержащий 2-фтор, фтор-18. Срок распада радионуклида фтор-18 составляет 109 минут. Препарат используется для дифференциальной диагностики злокачественных новообразований, определения их распространенности и стадии, а также оценки эффективности лечения.

Благодаря комплексным мерам, предусмотренным в плане борьбы с раком на 2023-2027 годы, жизнь больных онкологическими заболеваниями значительно продлевается.

Ранее РФП доставлялись из Института ядерной физики в Алматы на специально оборудованном транспорте. Однако из-за короткого срока распада препарата (напоминаем, 109 минут) его эффективность снижалась, и он мог быть использован лишь ограниченным количеством пациентов.

Теперь же, благодаря авиаперевозкам, время доставки сокращается, что позволяет охватить большее количество пациентов.

На днях в Шымкент был доставлен тестовый объем жидкости вместо РФП для проверки эффективности авиаперевозки.

После подтверждения успешности такого подхода будет организована регулярная доставка необходимых объемов РФП.

РАБАТ обратился к заведующему отделением радиогинекологии Шымкентского городского онкологического центра, кандидату медицинских наук Багдату ОрмановУ с просьбой прокомментировать новость об авиадоставке РФП для онкологических больных.

«Конечно, это большой прорыв в логистике. Раньше были проблемы из-за отсутствия препаратов в активном состоянии. Поэтому из 9 пациентов проходили 8. Иногда неделю приходилось ждать радиофармпрепараты. Теперь обещают проводить исследования каждый день и в полном объеме», – сказал Багдат Намазбайулы Орманов.

Шымкентцы, так или иначе столкнувшиеся с этой проблемой, разделяют мнение ученого, что авиаперевозка РФП увеличит шансы на спасение.