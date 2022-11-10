В Шымкенте открылся Центр ядерной медицины для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии, передает OTYRAR.

Центр оснащен новейшей современной медицинской аппаратурой, установлены высокотехнологичные ПЭТ, КТ оборудование. Здесь смогут выявлять онкологические заболевания на самой ранней стадии, предупреждая развитие патологии и сократить смертность.

Ранее жителям Шымкента, столкнувшимся с подобными болезнями, приходилось ждать в очереди до 2-3 месяцев и выезжать на диагностику в Астану и Алматы. Теперь нет такой необходимости. Обследование можно будет пройти в Центре ядерной медицины.

К слову, этот центр планирует обслуживать население Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей, а также горожан из ближнего зарубежья.

«Мощность ПЭТ, КТ в день до 20-30 человек. Медоборудование высокотехнологичное позволит принимать даже граждан из соседних республик — Узбекистана, Таджикистана. Будет принимать и жителей из Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей. Развивать медицинский туризм», — сказал на открытии Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения Шымкента.