Емкости для приема радиоактивных отходов для Центра ядерной медицины были заказаны в Германии, а изготовлены в Шымкенте

Емкости для приема радиоактивных отходов Центра ядерной медицины были заказаны в Германии, а изготовлены в Шымкенте. Новый виток судебных разбирательств проходит по делу оснащения медицинским оборудованием Центра ядерной медицины в Семее, пишет altaynews.kz.

Так, в ходе изучения документации и работы одной из последних комиссий был установлен факт, что емкости, предназначенные для хранения радиоактивных отходов, были изготовлены на одном из предприятий Шымкента. Тогда как в проекте закладывалась смета на приобретение этого оборудования в Германии.

Во время рабочего визита в Семей акима ВКО Даниала Ахметова был вновь поднят вопрос о дальнейшей судьбе Центра ядерной медицины. Важнейший объект здравоохранения, который жизненно важен для сотен, а может быть, и для тысяч больных, не могут запустить в эксплуатацию по целому ряду причин. Одна из них – поставка некачественного оборудования и его монтаж подрядчиком, который не имел лицензии на деятельность, связанную с радиоактивными отходами.

«В ходе разбирательства всплывают все новые и новые факты. Вот и сейчас мы выяснили, что емкости под радиоактивные отходы были произведены в Шымкенте. Тогда как изначально в проекте было предусмотрено приобретение технологического оборудования в Германии. Я понимаю, что на этом объекте уже проработали около десятка различных комиссий. Но, думаю, что необходимо создать еще одну. По моему распоряжению проработаны несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации, которые не в полной мере, но позволят частично решить накопившиеся проблемы. В конечном итоге, любому человеку очевидно, что всю систему сброса и хранения радиоактивных отходов необходимо менять, поскольку вопросы обеспечения безопасности должны стоять на первом месте», — подчеркнул Даниал Ахметов.

Также, по словам Даниала Ахметова, уже вошло в силу решение суда о том, что компания, осуществляющая монтаж технологического оборудования для системы сброса и хранения жидких радиоактивных отходов, не имела лицензию на этот вид деятельности.

«Подрядчики делали здесь все, что хотели. Никто их не контролировал, в том числе и генеральный подрядчик, который был обязан проверить наличие лицензии. Сегодня, исходя из ситуации, приходится поворачивать историю к начальной точке. Но в любом случае мы этот объект завершим. И люди получат возможность лечиться в этом центре», — заявил Даниал Ахметов.