Похитителя гусей задержали полицейские Кентау

Необычная кража произошла в городе горняков. Гусей средь бела дня похитили и увезли в неизвестном направлении.

Хозяин обратился за помощью в полицию. Данный факт зарегистрировали по статье 188 УК РК «Кража» и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Выйти на след злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения и очевидцы.

Как оказалось, молодой человек, увидев оставшихся без присмотра домашних птиц, решил поживиться. Он погрузил 6 гусей в свой автомобиль и покинул место происшествия. Гусей мужчина хранил дома и планировал распродать. Вот только осуществить злой умысел не позволили полицейские.

Крылатых благополучно вернули законному владельцу, а вот наказание похитителю гусей определит суд.