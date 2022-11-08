Правда прекрасно? Ночной Шымкент глазами журналиста

Ночь. На улице почти полночь. Дождливая погода для третьего мегаполиса явление нечастое, а вот золотая осень… За ней хочется наблюдать без устали.

Прогуляться по ночному Шымкенту нужно. Во-первых, это свежий воздух, теплая погода и самое ценное — это люди Шымкента.

В сквере Асанбая Аскарова невероятная осенняя красота. Несмотря на пасмурную погоду люди гуляют и любуются красотами города и прекрасной погодой.

Чего не скажешь о северных регионах нашей страны. Там уже давно установилась полноценная зимняя погода со снегом и свойственными холодами.

Зато шымкентцы все еще купаются в солнечных лучах золотой осени. На дворе ноябрь, а в городе даже не было снега. Осень борется за свои права и пока успешно.

«Я выхожу часто гулять по ночному городу, мне очень нравится. Вы знаете, такое ощущение, что в наш город Всевышний вдохнул благодать. Посмотрите какая красота, вот парочка идет, можно погулять и главное — подумать о жизни», — говорит Ильяс Камбар.

Те, кто приехал в Шымкент впервые, будут впечатлены красотами города и не только. В нашем городе гостя примут с душой, покажут достопримечательности и сделают все так, чтобы Шымкент остался в памяти у гостя только с хорошей стороны.

«Мы город большой и дружный. У нас очень все красиво, бывают и проблемы, без них никак. Бывает когда гость приедет, покажу все, проведу везде, накормим, и назад человек уезжает с приятными воспоминаниями. А у нас душа такая, город у нас такой — добрый»,- говорит Алик Махмудов.

Сами гости говорят про Шымкент много хорошего. Одни меняют свое мнение, если раньше думали, что в Шымкенте опасно, теперь думают иначе.

«Я приехала с Севера, у нас тоже прекрасные ночи, а тут у вас, вот мы гуляем, не могу понять, так все спокойно и тихо. Хочется быть тут, стать частью всего этого. У вас прекрасные город и люди», — говорит Зауре Маратова.

Гулять на свежем воздухе полезно, говорят врачи, особенно в разгар сезонных простуд и гриппа. Благо мест для отдыха и прогулок в городе предостаточно. Чего только стоит один Дендропарк. А еще местные власти обещают построить масштабный парк, утопающий в зелени, в микрорайоне Шымсити.

К слову, город ждут большие перемены, но как говорится давайте жить здесь и сейчас.