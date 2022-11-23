Рост грибковой инфекции наблюдается у детей в Шымкенте

C начала года врачи-эпидемиологи зафиксировали 1118 случаев. В основном болеют дети и подростки, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Специалисты говорят, опасность в том, что инфекционное заболевание кожи — заразное. Передается при контакте с больным человеком или животным. Источником заболевания могут быть кошки, собаки, а также мелкий и крупнорогатый скот. Поэтому в случае выявления дерматомикоза санврачи проверяют очаг и обследуют всех контактных. Если заболевание регистрируется в учебном заведении, то в школу или детский сад обязательно ждёт внеплановая проверка. Специалисты отмечают: важно вовремя остановить распространения.

«Оно очень заразное, поэтому опасное считается. В этом году рост — все учреждения, школы, детские сады работают в обычном режиме. В прошлом году в 2021, у нас в связи с коронавирусной все ушли на онлайн, в этом году уже в обычном режиме работают, учатся, поэтому наблюдается рост заболеваемости. Это связано не только с дерматомикозом, но и другими инфекционными заболеваниями», — говорит Жанар Жаксылыкова, руководитель отдела департамента санэпидконтроля г.Шымкента .