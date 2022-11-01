В Шымкенте открыли коворкинг центр «Бірлік Алаңы»

На базе Ассамблеи народа Казахстана открылся коворкинг центр «Бирлик Аланы», в рамках реализации проектов по вопросам развития общественной стабильности.

По задумке авторов программы, роль коворкинг центра – формирование диалоговой площадки для молодёжи, с целью работы над общественными проектами и организацией дебатов.

«Участники данного собрания трудятся как единое целое. Коворкинг центр в Шымкенте — пока небольшой уголок, здесь сотрудники Ассамблеи могут собираться и общаться с руководителями этнокультурных центров, с целью решения общественно важных вопросов», — сообщил первый заместитель акима г. Шымкента Шынгыс Мукан.