Врачи Шымкента поставили на ноги парализованного парня

Трогательная история произошла в Шымкенте. Молодой человек полтора года назад получил травму шейного отдела позвоночника, после чего был прикован к постели.

Лечить парня взялись медики клиники «Медикер». Как сообщил главный врач клиники, благодаря упорному труду, помощи специалистов, мужчина сделал свои первые шаги.

«Есть надежда и огромная вера, что в ближайшие 1-2 месяца он будет ходить самостоятельно. 1,5 года назад наш пациент был абсолютно обездвижен. В первую очередь, это его заслуга, уже дальше наших врачей. Все лечение проводили бесплатно, в рамках ОСМС«, — сказал Бакытжан Пазилов.

Парень сегодня чувствует себя хорошо, продолжает тренировки и уверенно стремится выздороветь полностью.

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