Гороскоп для всех знаков на 2023 год

Овен (21.03-20.04)

Ну что, работящие Овны, для вас близится пора немного расслабиться и обратить внимание на прелести жизни. Большинство из вас упорно трудились в последние два года, и теперь настало время пожинать плоды своего труда. Но чтобы получить заслуженное сполна, нужно будет приложить еще чуточку усилий, решиться на последний рывок перед финишем. И сделать его лучше в первой половине года.

А вот с лета начнется настоящий курортный сезон. Вы сможете хорошо отдохнуть, у вас будет время обратить внимание на свое внутреннее «я» и заняться самосовершенствованием.

Это намного приятнее, чем то, что вы делали последние годы: боролись за материальное благополучие и достижение карьерных высот.

Звезды призывают: к финансам относитесь внимательнее! Вашему знаку свойственна импульсивность и расточительность, порой вы тратите деньги, не задумываясь. Постарайтесь найти другой подход к собственным тратам, и в этом году вы обязательно получите награду по заслугам.

Что касается здоровья, то Овны в наступающем году окажутся покрепче многих знаков зодиака. Большинству из них не грозят серьезные простудные заболевания, хотя поберечься, особенно в эпидсезон, будет не лишним. А вот за свою эмоциональную составляющую стоит опасаться. Особенно в первом полугодии Овны рискуют столкнуться с чувством непонятного бессилия и уныния. Чтобы обезопасить себя от случайных заболеваний и мигреней, звезды рекомендуют повременить с осуществлением амбициозных планов до осени.

Если Овен нацелился на новые любовные отношения, то лучше для этого выбрать зиму: именно в холодное время года вы особенно чувственны и страстны. Летом можете флиртовать и завязывать знакомства, но, увы, эти связи могут быстро уйти в прошлое. А вот осенью у Овна наконец-то «созреет» желание вступить в брак или окончательно расстаться с партнером. Так или иначе, но о своем решении он не пожалеет.

Телец (21.04-20.05)

Полностью впасть в блаженное спокойствие Тельцам не даст круговерть событий, которыми наполнен наступающий год. Звезды не гарантируют, что все будет идти как по маслу, но немного терпения и упорства – и дела пойдут в гору. Взявшись за дело, Тельцы удивятся появившейся из неоткуда силе воли и легко добьются запланированного. Появятся благоприятные условия в плане бизнеса и карьеры, поэтому не тормозите, смелее берите то, что само плывет вам в руки. Возможно, кому-то быстро надоест частая смена действий, но следует помнить, что новые события принесут радостные эмоции и подтолкнут представителей этого знака к дальнейшему развитию. Кто-то решит получить образование и приобрести дополнительные навыки, а кто-то сделает резкий поворот и займется творчеством, открыв для себя и окружающих ранее скрытые таланты.

Тельцы очень ценят комфорт и материальную устойчивость. Это будет крайне удачный в финансовом и карьерном плане год, вам удастся реализовать свой потенциал и продемонстрировать сильные стороны семье и коллегам. Имея денежную подушку безопасности, вы сможете позволить себе серьезные траты: внеплановое путешествие или крупную покупку. Потратьтесь на себя, возможно, поездка в новое интересное место – это то, что вам сейчас крайне необходимо.

Если ранее Тельцы не беспокоились о самочувствии, то в нынешнем году это нужно как минимум для профилактики, лучше пройти осмотр у врача. Вполне вероятно, что обнаружатся хронические заболевания либо какой-то недуг, до этого не дававший о себе знать. Лучше не запускать ситуацию и поправить свое здоровье сейчас. Особое внимание следует уделить ногам. Не исключено получение травм и ушибов.

В начале весны у Тельцов есть вероятность завязать новый роман. Этот человек действительно окажется «вашим»: и по взглядам на жизнь, и по интересам. Удивительно, но партнер для вас не незнакомец. Это может быть коллега или давний друг. Романтическая встреча в начале весны принесет немало страсти и даже переживаний. А вот осенью остерегайтесь ссор и претензий друг к другу.

Близнецы (21.05-21.06)

Близнецам предстоит сделать важный шаг на пути к своему светлому будущему. Процветание им обеспечит поставленная верно задача. Однако принимать решения, не обдумав все тонкости и не исключив подводные камни, неразумно. Не спешите, оцените все «за» и «против», а звезды будут вам благоволить во всех начинаниях.

Близнецы вполне могут рассчитывать на свою интуицию. Робким или сомневающимся людям внутренний голос подскажет верные решения. Случиться это может где и как угодно: во сне, в общественном транспорте или на дружеских посиделках. Главное – не упустить свой шанс, а уловив идею, действовать немедленно, чтобы энтузиазм не погас. Когда настанет время подвести итоги, вы поймете, что не зря потратили на работу столько сил и энергии.

В новом году будьте предельно внимательны во всем, что касается финансовых вопросов. В противном случае возможны негативные последствия вашего легкомыслия. Ни в коем случае не допускайте просрочек по кредитным платежам. При совершении крупных покупок советуем сбавить обороты, в противном случае можно столкнуться с нехваткой средств даже на необходимое.

На здоровье Близнецам жаловаться не придется. К отменному самочувствию добавится положительная энергетика, представители этого знака будут активны и жизнерадостны.

Совет: больше бывайте на свежем воздухе и не забывайте об активном отдыхе на природе.

Если Близнецы давно общаются с партнером, то нужно прийти к какому-то конкретному решению. Жить вместе или разойтись? Вердикт союзу нужно вынести до начала весны. Многие подумают, что временная разлука лишь укрепит отношения, но это тоже непредсказуемо, поэтому сто раз прокрутите ситуацию в мыслях. Учтите, если не наладите отношения, то уже к осени можете навсегда расстаться. Или обрастете конфликтами, которые доведут обоих до срыва и депрессии.

Рак (22.06-22.07)

Задумчивых и нерешительных Раков ждет большая внутренняя перестройка. Эта «модернизация души» отложит отпечаток на все сферы жизни. Есть риск утратить уверенность в себе, почувствовать отрешенность от этого мира, потерять связь с самим собой. К счастью, этот процесс обратим: как только новые убеждения и взгляды на жизнь утвердятся, к Ракам вернется самообладание. Звезды советуют не игнорировать новые знакомства. Фортуна столкнет вас с людьми, которые впоследствии станут верными друзьями, способными оказать влияние на личностный рост и развитие.

Кто-то из Раков, напротив, столкнется с необходимостью избавиться от попутчиков, которые давно сидят на шее и руководят вашей жизнью. От такого «товарищества» лучше вовремя отделаться, каким бы тесным оно ни казалось. Наберитесь решимости: действовать придется жестко, может, даже со скандалом.

У Раков никогда не бывает проблем с правильным распределением денег, вы всегда крайне обдуманно подходите к тратам. Расточительство – точно не про вас. Вместо новых путешествий вы предпочтете вложиться в недвижимость: в строительство или очередной ремонт. Что ж, возможно, это правильный выбор в предстоящем году.

Распланируйте год: первые шесть месяцев копите энергию, а вторые – тратьте. Иначе просто упустите такой удачный год. Потраченные силы необходимо восполнить, занимаясь любимым делом. Не лишайте себя удовольствия покопаться на дачных грядках, если такая возможность имеется. Растения помогут восстановить энергию.

Если Рак хочет наладить личную жизнь, то нужно чаще бывать на людях и в компаниях. Домой к вам никто не придет, разве что бывшие партнеры, которых вы уже забыли.

В апреле есть шанс встретить очень симпатичного человека. Но, увы, это общение будет недолгим, а расставание болезненным. Зато летние знакомства принесут гармонию и счастье: конфликтов – минимум, сплошное взаимопонимание.

Семейным ракам следует помнить: нет никого надежнее любящего человека. Дорожите своим партнером и отвечайте взаимностью.

Лев (23.07-23.08)

Гордые и самостоятельные Львы привыкли всего добиваться сами, работать под девизом: «Вся жизнь – борьба». Однако в новом году сама судьба будет дарить Львам много непредсказуемых ситуаций, имеющих исключительно благоприятный исход. Поэтому такой расклад событий, когда все само будет идти им в руки, сначала несколько смутит. Не удивляйтесь – такой у вас период. Но и расслабляться не нужно: в делах будьте более гибкими, тогда вероятность успеха увеличится в разы.

Львов в 2023 году ждут глобальные перемены в лучшую сторону. Те, кто ждал продвижения по службе, – получат желаемое, а те, кто переживал относительно своего материального положения, – наконец выдохнут и расслабятся. Любовь к деньгам у Льва заложена природой. Вопрос финансов для вас – это вопрос самолюбия. Вы уверены, что, имея неплохую денежную базу, сможете добиться власти и самоутвердиться. Что же, в целом вы правы. Но не слишком стремитесь всем и каждому показать свои амбиции, иначе есть риск не самого лучшего отношения к вам со стороны окружающих.

В год Кролика в делах не гонитесь за двумя зайцами: нервные перегрузки могут привести к тому, что Львы больше потеряют, чем приобретут. Ведь хроническая усталость может сказаться на здоровье. Других проблем со здоровьем у Львов не предвидится, их организм будет работать как хорошо слаженный механизм. Однако это вовсе не означает, что можно перестать заботиться о своем здоровье. Не лишним будет активно проводить свободное время, выбрав бассейн или пробежку.

А что на личном фронте? Звезды сулят напряжение в отношениях с партнером в январе и феврале. Чтобы все наладилось и вновь вспыхнула страсть, нужно чаще откровенно разговаривать с избранником. Сами собой проблемы не уйдут, их нужно решать вдвоем.

Одиноким людям улыбнется удача в начале весны. Вы завяжете знакомство, которое быстро перерастет в серьезные и долгие отношения.

Дева (24.08-23.09)

У Дев в новом году не получится сидеть сложа руки. Многие ваши дела и дела близких людей будут требовать вашего личного участия. Но Девам не привыкать: они из тех, кто не умеет плыть по течению. Кипучая и постоянная деятельность – их первая потребность. Девы привыкли все держать в зоне своего внимания и контролировать ситуацию вокруг. Окружающим это может не понравится, но в итоге они будут благодарны за твердость и способность предвидеть трудности. Именно решительность поможет рожденным под знаком Девы справиться со всеми задачами, а их наступающий год преподнесет немало. Помните: звезды на вашей стороне. Где-то в июле Девам предстоит сделать важный выбор. Изучите варианты развития событий и лишь потом принимайте решение.

В наступающем году все Девы должны максимально скрупулезно относиться к деньгам. Возможно, раньше у вас не было такой привычки, а сбор чеков и учет квитанций об оплате вы считали бабушкиным занятием. Но эту точку зрения нужно менять, хотя в первое время ваша дотошность в этом отношении может вызвать недоумение со стороны близких.

Что касается карьеры, то тут у Дев все хорошо. При должном трудолюбии и упорстве вы будете востребованы во всех сферах, поэтому можете смело менять работу, если такая необходимость появилась.

Звезды советуют Девам в этом году не пренебрегать профилактикой здоровья и разумным закаливанием. Это поможет оградиться от простудных заболеваний, которым Девы подвержены. Укреплять иммунитет желательно с самого начала года. При любом недомогании лучше сразу обратиться к врачу.

У одиноких Дев в конце весны наладится личная жизнь. Но речь не о новом партнере, а о бывшем возлюбленном. Есть ли у этих отношений будущее, покажет время. Может быть, если набраться терпения этот союз обретет иное содержание? Подумайте об этом в конце лета. Сентябрь – чудесное время для совместного путешествия.

Весы (23.09-23.10)

Ваша судьба – в ваших руках! Это про Весы. Фортуна преподнесет им множество шансов улучшить свое благосостояние, нужно лишь не упустить их. Практически всем Весам в этом году звезды подарят возможность перейти на новый жизненный уровень. Особенно это касается сильной половины представителей знака, которые столкнутся с необходимостью решать какие-то серьезные задачи. Используя свой интеллектуальный капитал, они с легкостью будут хватать витающие в воздухе идеи и тут же воплощать их в жизнь. Это лучшее время собрать вокруг единомышленников и реализовать себя в какой-то одной области. Распыляться гороскоп не рекомендует.

В этом году Весам-дамам придется задуматься, насколько соответствуют друг другу желание жить на широкую ногу и реальная финансовая ситуация. Ваша страсть к шопингу и складированию вещей набирает обороты. За один поход по магазинам вы рискуете растратить всю свою «кубышку», не оставив ничего про запас. Попробуйте не выходить за рамки бюджета, а лучше сделайте так, чтобы у вас оставалось как минимум 10% от заработанного за месяц. Сильно не расстраивайтесь, если в 2023 году вам не удастся добиться фееричных финансовых или карьерных успехов. Есть масса других вещей, которые способны наполнить жизнь радостью и смыслом.

Звезды рекомендуют Весам быть осторожными в первые три месяца наступающего года при обращении с колюще-режущими предметами и на дорогах. Весы могут также подхватить простуду. Гороскоп советует не переносить болезнь на ногах и провести пару дней в постели. В остальном же здоровью Весов ничто не угрожает.

Для укрепления личных отношений лучше всего подойдет февраль. Это тот месяц, когда существующий союз станет еще более страстным и нежным. А у холостяков есть шанс завязать роман в марте. Осенью и зимой следите за эмоциями, избегайте ссор и скандалов. В декабре на горизонте может появиться соперник.

Скорпион (24.10-22.11)

Для Скорпионов наступает время больших метаморфоз, пройдя через которые, они поделят свою жизнь на «до» и «после». Людьми этого знака завладеет ветер перемен, им захочется оставить в прошлом старых коллег, нудную работу и впустить в свою жизнь волну преобразований. Смельчаков результат порадует, а более робких такой поворот в жизни, наоборот, вспугнет. Что будет дальше, зависит от самих Скорпионов.

Звезды советуют рискнуть и сделать шаг в сторону неизвестного, неизведанного, открыть для себя иной мир. Конечно, такие кульбиты не понравятся вашим родственникам, но пройдет время, и они примут ваш выбор.

У многих Скорпионов 2023 год будет полон противостояний с самим собой и обстоятельствами. Но не спешите расстраиваться, трудности закалят ваш характер и помогут проявить себя на рабочем месте.

Могут возникнуть ситуации, когда появится необходимость вложить крупную сумму ради неких выгод в будущем. При вложении денег во что-либо производите тщательные расчеты, взвешиваете все «за» и «против». Будьте осторожны: не все предложения так заманчивы, какими кажутся на первый взгляд. Можно, не получив ничего, остаться без гроша. Некоторую сумму обозначьте для себя как неприкосновенную и ни при каких обстоятельствах не тратьте ее.

С самого начала года Скорпионам следует заняться укреплением иммунитета. Если вовремя не принять профилактических мер, организм даст сбой в самый неподходящий момент.

Звезды предостерегают от бесконтрольного приема антибиотиков. Представителям знака показан здоровый образ жизни, следует больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься физической культурой.

Если у вас уже есть избранник, то не стоит уделять внимания другим, пусть и симпатичным поклонникам. В конце весны многие могут вернуться к бывшим возлюбленным. А вот одиночкам любовный гороскоп на 2023 год рекомендует стать инициативнее, чтобы наладить личную жизнь. Один из самых ярких и счастливых месяцев – июнь. Кстати, август тоже подарит немало впечатлений.

Стрелец (23.11-21.12)

Стрельцы, дерзайте! Ваша оптимистичная натура и сильная энергетика откроют перед вами большие перспективы. Много внимания Стрельцы уделят общению с людьми. Это могут быть новые знакомства либо давние взаимоотношения, которые предстоит выстраивать заново. Возможно, придется реставрировать давние деловые контакты или возобновлять дружеские отношения. В том и другом случае звезды на вашей стороне. К тому же старые друзья привнесут в жизнь нечто ценное, от чего Стрельцы когда-то отказались, толком не разобравшись. Звезды советуют не отмахиваться от прошлого и не бояться дважды войти в одну реку.

Если все сложится удачно, то 2023 год сулит крупную прибыль, а также заметное улучшение отношений с руководством. Найдите в себе достаточно сил и мотивации, чтобы не пропустить несколько удачных возможностей. Второй такой шанс представится нескоро.

Возможно, именно в этом году вы сделаете шаг на пути к свободной деятельности. Вам бы отлично подошла работа с ненормированным графиком за адекватную зарплату.

Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, звезды рекомендуют придерживаться диеты и строго отбирать продукты, отказавшись от сомнительных фруктов и овощей. Риск подхватить пищевую инфекцию возрастает во время путешествий. В остальном здоровье обещает быть крепким, а настроение – бодрым.

Хороший месяц для отношений – январь, а вот в феврале Стрельцу нужно приложить немало усилий, чтобы укрепить существующий союз. Больше доверяйте партнеру. Меньше ссор, придирок и скандалов – и любовь и нежность не заставят себя ждать.

У одиночек в конце весны есть шанс встретить своего человека. Сначала это будет дружба, а только потом вы поймете, что созданы друг для друга. Осенью не прожить без душевных бесед с любимым человеком. В декабре сторонитесь флирта и соблазнов, иначе отношения с постоянным партнером быстро рухнут.

Козерог (22.12-20.01)

Козерогам звезды советуют правильно расставить приоритеты. Им предстоит сложный год, придется преодолевать одно препятствие за другим. Сначала разберитесь в себе, займитесь внутренней работой. Новый взгляд на мир порадует вас, все вокруг начнет меняться.

Проблемы перестанут казаться такими глобальными. Отступитесь от своих практичных и рациональных принципов, не создавайте себе сложностей на пустом месте. В новом году Козероги могут встретить человека, который перевернет их взгляд на мир и отроет новую страницу в жизни.

Козерогам – любителям везде и всегда быть первыми – в 2023 году следует поумерить свой пыл и остановиться. Благодаря довольно активному продвижению по карьерной лестнице ваши финансовые дела будут стабильны. Вы не станете зарабатывать больше, чем в прошлом году, но и ничего не потеряете. Временами вы излишне строги к любым личным тратам и чересчур погружены в работу – постарайтесь это исправить. В первой половине года дайте себе время выдохнуть и пересмотреть план действий. Возможности не пройдут мимо.

Сгорая на работе, Козероги сильно рискуют своим здоровьем. Постоянные стрессы, волнения и напряженность могут сыграть злую шутку с главным органом – сердцем. Звезды рекомендуют предпринять профилактические меры, отказаться от мясных продуктов, сесть на диету. К лету многие задумаются о совершении регулярных прогулок на велосипеде или пробежке. Звезды предостерегают от травм, которые можно получить при занятии спортом.

В январе многих Козерогов ждет временная разлука с партнером. Не волнуйтесь, после этого ваши отношения станут еще крепче и искреннее. Зато в феврале и марте вы будете постоянно вместе что-то придумывать и созидать. Осень – хорошее время для путешествия, запланируйте поездку. Но только вдвоем с любимым человеком, без друзей и родственников.

В декабре чаще прислушивайтесь к партнеру, его мнению и советам. Любое пренебрежение серьезно испортит ваши отношения.

Водолей (21.01-20.02)

Водолеи в этом году поймут, что значит, когда Фортуна повернулась лицом. Наступающий год будет весьма продуктивным и полным хороших событий. У представителей этого знака будет все получаться, дела будут спориться, а авторитет возрастать.

Являясь натурами творческими, Водолеи смогут реализовать свои созидательные планы. При этом им не придется сильно напрягаться. Они смогут переложить на чьи-то плечи основную работу, оставив за собой контрольные функции. И, заметьте, никаких конфликтов при этом не возникнет. Водолеи будут с легкостью доказывать свою правоту, находя нужные слова, а люди будут им верить.

Тем, кто занят наемным трудом, звезды обещают покровительство руководства, а оно оценит ваши старания и непременно достойно вознаградит. Особенно успешными окажутся представители сферы услуг и те, кто работает руками.

В грядущем году возникнет необходимость лучше разбираться в денежных вопросах. Обратитесь за советом к тем, кто неплохо ориентируется в этом, или запишитесь на курсы финансовой грамотности. Не переживайте о деньгах, а фокусируйтесь на самообразовании и получении новых навыков.

И все же у Водолеев есть слабое место: они не особо беспокоятся по поводу своего здоровья и не доверяют врачам. Похоже, что настало время пересмотреть эту легкомысленную позицию. Гороскоп советует представителям данного знака подружиться со своим организмом. Особое внимание нужно обратить на желудок. Умеренная диета и правильный режим питания настроят ваше тело на нужный лад.

В любви Водолеям особенно повезет в конце весны. Это идеальное время для романтики и сюрпризов. У одиночек есть шанс завязать роман. Водолей будет особенно хорош с июня по август. Это значит, что отбоя от поклонников не будет. Если вы настроены на развитие отношений, то тоже проявите инициативу. Осень – время работы, но забывать про партнера нельзя. Уделяйте ему больше внимания, не скупитесь на признания в любви.

Рыбы (21.02-20.03)

Этот год во многом станет знаменательным для рожденных под знаком Рыб. В их жизни закончится период стагнации, длившийся несколько лет. Большой рывок они сделают в карьере. Рыбам по плечу проекты, о реализации которых они раньше и думать не смели. Тем не менее финансовое положение рожденных под знаком Рыб не будет отличаться стабильностью в первой половине года. Иногда деньги будут течь рекой, а иногда – скудным ручейком. Но с июля доход станет стабильным.

Энергетика Рыб будет иметь восходящий характер: пустой сосуд они будут все время наполнять силами. Близкие, привыкшие к пассивности и спокойствию в поведении Рыб, будут приятно удивлены переменами.

Астрологи рекомендуют Рыбам наметить цели на ближайшее будущее, заранее подумать о перспективах. Звезды однако рекомендуют особо не распространяться о своих проектах, чтобы конкуренты не перехватили инициативы.

В новом году Рыбы будут подвержены вирусным заболеваниям. Звезды советуют в случае болезни немного отлежаться: нескольких дней вполне хватит, чтобы полностью прийти в себя. Не лишним будет заняться закаливанием. Некоторые Рыбы могут впервые столкнуться с таким заболеванием, как ангина. Поскольку ангина не привязана к какому-либо времени года, она может возникнуть даже от выпитого холодного сока. Будьте осторожнее!

Настоящую поддержку почувствуют Рыбы от своей второй половины. Желание радовать и удивлять партнера будет взаимным. Одиноким рыбам в начале весны следует внимательнее присмотреться к тому, кто испытывает к ним симпатию. Вполне возможно, что этот человек окажется тем, кто вам нужен. Еще один совет в наступающем году дают звезды: стройте близкие отношения сами, не позволяйте кому-либо лезть в вашу личную жизнь. И тогда у вас есть все шансы закончить 2023 год в полной гармонии с любимым человеком.