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На главную Анонс В Шымкенте врачи спасли 80-летнего пациента с кровоизлиянием в мозг

В Шымкенте врачи спасли 80-летнего пациента с кровоизлиянием в мозг

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Редактор Юлия Машковская
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Фото pexels.com

В Шымкенте врачи городской клинической больницы №1 провели экстренную операцию 80-летнему пациенту, поступившему в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в головной мозг.

Пожилого мужчину доставили в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии. После обследования и оценки состояния пациента специалисты приняли решение о необходимости срочного хирургического вмешательства.

Врачи оперативно подготовили пациента к операции и провели необходимое лечение. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи хирургическое вмешательство прошло успешно.

В настоящее время состояние 80-летнего пациента оценивается как стабильное. Он продолжает находиться под наблюдением медицинского персонала и получает необходимое лечение.

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