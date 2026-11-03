В Шымкенте за сутки родились три пары близнецов

В Шымкенте 30 октября в городском перинатальном центре за одни сутки появились на свет сразу три пары близнецов. Все шестеро новорождённых чувствуют себя хорошо и находятся рядом с мамами. По словам врачей, роды прошли без осложнений.

Одной из счастливых мам стала 33-летняя Балнур Ахатай. Женщина родила двух девочек, которых назвала Нурайым и Жанайым. Примечательно, что сама Балнур тоже родилась в паре близнецов.

Молодая мама признаётся, что появление сразу двух дочерей стало большой радостью для всей семьи. Несмотря на внешнее сходство малышек, она уже научилась различать их.

«Мы очень обрадовались. Врачи объяснили, что у нас дихориальная диамниотическая двойня. Это означает, что каждый ребёнок развивался в отдельном плодном пузыре. Старшую назвали Нурайым, младшую — Жанайым. Сейчас я различаю их по внешним особенностям. У старшей волосы совершенно чёрные, а у младшей немного светлее, с коричневым оттенком. Есть небольшая разница и в весе», — рассказала Балнур Ахатай.

По данным городского управления здравоохранения, с начала 2026 года в Шымкенте родились более 20 тысяч детей. Среди новорождённых зарегистрировано 213 пар близнецов и четыре тройни.

В перинатальном центре оказывают помощь не только женщинам с многоплодной беременностью, но и недоношенным детям, которым требуется длительное медицинское наблюдение.

Как рассказала заместитель главного врача городского перинатального центра Акмарал Махашева, иногда на свет появляются малыши весом всего 700–800 граммов. Такие дети могут находиться под наблюдением специалистов больше месяца.

«Уход за такими малышами осуществляется в соответствии с клиническими протоколами. Необходимую поддержку оказываем и матерям. Наша главная цель — укрепить здоровье каждого ребёнка и выписать его домой вместе с семьёй», — отметила Акмарал Махашева.

В управлении здравоохранения Шымкента также сообщили о положительной динамике в сфере охраны материнства и детства. По данным ведомства, показатели материнской и младенческой смертности снизились на 23,6%.

Медики связывают улучшение показателей со своевременным наблюдением беременных, ранним выявлением возможных осложнений и повышением качества медицинской помощи в родильных домах и перинатальных центрах города.