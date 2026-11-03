В Шымкенте семь мусорных урн обнаружили на дне реки Кошкар-ата

В Шымкенте на благоустроенной набережной реки Кошкар-ата вновь зафиксировали случай предполагаемого вандализма. Неизвестные выбросили мусорные урны в воду, а часть контейнеров оказалась повреждена.

Во время съёмок журналисты Otyrar.kz обнаружили на дне реки сразу семь урн. Ещё несколько лежали на берегу.

Кошкар-ата считается одним из популярных мест отдыха горожан. Однако, по словам местных жителей, случаи повреждения общественного имущества и загрязнения территории здесь происходят регулярно.

Жительница Шымкента Меруерт Асанкызы, которая практически ежедневно гуляет вдоль реки, считает, что на набережной необходимо усилить контроль за соблюдением общественного порядка.

«Я считаю, что здесь необходимо установить камеры видеонаблюдения и штрафовать нарушителей. Тогда люди перестанут мусорить. Мы должны беречь нашу природу. Кроме того, было бы правильно, если бы охранники хотя бы раз в два дня патрулировали эту территорию», — рассказала горожанка.

Ситуация вызывает вопросы на фоне недавнего масштабного благоустройства набережной. В 2025 году на обновление территории выделили 1,4 млрд теңге.

Работы охватили участок протяжённостью 3,5 километра, начиная от улицы Жангельдина. Здесь обустроили пешеходные дорожки и переходы, установили освещение, скамейки и мусорные урны. Русло реки укрепили габионами.

Несмотря на проведённые работы, проблема сохранности городского имущества остаётся актуальной.

В Управлении развития комфортной городской среды Шымкента сообщили, что очистка русла реки проводится ежедневно. Эту работу по договору выполняет ТОО Adilkhan West Group. За уборку прилегающей территории отвечает коммунальное государственное учреждение Туранского района.

При этом в ведомстве признали, что в ночное время на территории набережной участились случаи мелких правонарушений.

«Для их предотвращения совместно с районными акиматами и правоохранительными органами проводится соответствующая работа», — сообщили в управлении.

Журналисты Otyrar.kz передали собранные во время съёмок материалы сотрудникам полиции.

В правоохранительных органах подтвердили, что по данному факту проводится проверка.

Теперь предстоит установить обстоятельства произошедшего и выяснить, кто причастен к повреждению и выбрасыванию мусорных урн в реку.

Пока остаётся открытым и вопрос о том, какие дополнительные меры будут приняты для защиты благоустроенной набережной от повторных случаев вандализма.