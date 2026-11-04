Как уберечь подростков от правонарушений, рассказали родителям в Шымкенте

В Шымкенте в рамках проекта «Bala Protect» сотрудники прокуратуры Енбекшинского района провели встречу с родителями учеников 9–11 классов. Главной темой стала безопасность подростков, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и защита детей от противоправных действий.

Представители надзорного органа обсудили с родителями роль семьи в профилактике подростковой преступности. Особое внимание уделили воспитанию детей, доверительным отношениям в семье и вниманию взрослых к тому, как школьники проводят свободное время.

Родителям напомнили, что своевременный разговор с ребёнком помогает замечать тревожные изменения в поведении и обсуждать возникающие трудности. Важно знать круг общения подростка, интересоваться его занятиями после уроков и поддерживать связь с педагогами. При этом контроль не должен подменять уважительное общение и доверие.

Отдельно участники встречи рассмотрели вопросы предупреждения противоправных действий в отношении детей. Взрослым рекомендовали внимательно относиться к жалобам несовершеннолетних и не оставлять без внимания ситуации, которые могут угрожать их безопасности.

В завершение сотрудники прокуратуры ответили на вопросы родителей. Они подчеркнули, что профилактика правонарушений требует совместных усилий семьи и школы. Регулярный обмен информацией между родителями и педагогами позволяет своевременно выявлять проблемы и искать пути их решения.

Проект «Bala Protect» направлен на повышение внимания к защите несовершеннолетних. Подобные встречи помогают родителям лучше понимать свою роль в обеспечении безопасности детей и напоминают о необходимости сообща предупреждать опасные ситуации. Ответственность взрослых и открытый диалог с подростками остаются важными условиями безопасной среды. Вопросы безопасности детей требуют постоянного внимания взрослых всегда.