Эксперты предупредили о возможном ускорении инфляции перед Новым годом

В Казахстане продолжается замедление инфляции. По итогам октября 2026 года годовой показатель снизился до 9,2% против 9,3% в сентябре. Месячная инфляция составила 0,5%, уменьшившись на 0,1 процентного пункта. Это самый низкий показатель за последние 12 месяцев.

Несмотря на замедление роста цен, расходы казахстанцев продолжают увеличиваться. За год непродовольственные товары подорожали на 10,4%, платные услуги — на 10,3%, а продукты питания — на 7,6%.

При этом в октябре на отдельные товары цены заметно снизились. Среди непродовольственной продукции автомобили отечественной сборки подешевели более чем на 17%, электродрели и шуруповёрты — на 10,5%, электромясорубки — почти на 4%.

Снижение цен затронуло и продовольственный рынок. Дешевле стали виноград, репчатый лук, сахар, яблоки, чечевица и баранина.

Однако официальные показатели инфляции не всегда совпадают с реальными расходами конкретной семьи. Как пояснил директор ТОО «Улагат Консалтинг Групп» Марат Каирленов, индекс потребительских цен рассчитывается на основе определённого набора товаров и услуг.

При этом потребительские привычки у людей различаются. Одни выбирают дорогие продукты, другие предпочитают бюджетные аналоги. Поэтому личная инфляция может оказаться как выше, так и ниже среднестатистического показателя.

Эксперты предупреждают, что в ноябре и декабре рост цен может вновь ускориться. С завершением сезона урожая обычно дорожают овощи и фрукты. Дополнительное влияние оказывает повышение потребительского спроса перед новогодними праздниками.

Главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов представил два возможных сценария.

По его расчётам, если месячная инфляция в ноябре и декабре сохранится на октябрьском уровне 0,5%, годовой показатель может составить около 8,6%.

Если же цены в каждом из оставшихся месяцев вырастут на 0,7%, инфляция по итогам года может достигнуть 9,1%.

При этом целевой ориентир Национального банка Казахстана составляет 5% годовых.

Дальнейшее устойчивое замедление инфляции могло бы создать предпосылки для снижения базовой ставки. Однако инфляционные ожидания населения и бизнеса на следующий год остаются двузначными — выше 10%.

Это свидетельствует о том, что казахстанцы и предприниматели по-прежнему ожидают дальнейшего подорожания товаров и услуг.

Таким образом, несмотря на положительную динамику октября, говорить об устойчивом снижении инфляционного давления пока преждевременно. Дальнейшая ситуация будет зависеть от сезонных факторов, потребительского спроса и экономических условий.