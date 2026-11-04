В Шымкенте полиция проверяет владельцев оружия и арендного жилья

С 5 октября по 5 ноября 2026 года в Шымкенте проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный дом». Сотрудники полиции проверяют жилой сектор, проводят разъяснительную работу с населением и напоминают о мерах предупреждения правонарушений.

Особое внимание уделяется квартирам и частным домам, которые сдаются в аренду. Полицейские уточняют сведения о таком жилье и беседуют с собственниками о необходимости соблюдения законодательства и обеспечения безопасности.

Отдельное направление работы — проверка условий хранения оружия. Участковые посещают владельцев по месту жительства и выясняют, соблюдаются ли установленные требования. При выявлении нарушений к виновным применяются административные меры в соответствии с законом.

Также инспекторы проверяют лиц, ранее совершавших преступления, состоящих на профилактическом учёте и нуждающихся в контроле. С ними проводят беседы, направленные на предупреждение повторных правонарушений.

Параллельно жителям объясняют, как защитить личное имущество и почему важно своевременно сообщать в полицию о подозрительных обстоятельствах. Горожанам рекомендуют проявлять бдительность, не оставлять имущество без присмотра и обращаться к участковому при возникновении вопросов безопасности.

Для удобства населения в общественных местах размещают информационные листовки с контактными данными участковых инспекторов. Это позволяет жителям быстрее связаться с полицией и передать сведения о возможных правонарушениях.

Мероприятие «Безопасный дом» направлено на профилактику преступлений и укрепление взаимодействия полиции с населением. Безопасность жилых районов зависит не только от работы правоохранителей, но и от ответственного отношения самих горожан. Обращения жителей помогают полиции быстрее реагировать на сообщения в районах и предупреждать возможные нарушения.