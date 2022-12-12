Как прошел «Eurasian fashion awards» в Шымкенте

Международный фэшн форум: Еurasian Fashion Awards собрал на одной площадке именитых гостей из 7 стран, 15 дизайнеров международного уровня, 11 модельных агентств и более 400 моделей.

Гостей в солнечном мегаполисе встретили мини-мисс Шымкента.

Сауле Сулеймен, генеральный директор продюсерского центра «Turan Production»:

«Хочу вас познакомить — это Инжу и Милена. Они победительницы нашего ежегодного любимого детского конкурса мини мисс и мистер Шымкент 2022, они взяли корону, Инжу у нас сегодня встречает гостей. К нам приехали лучшие специалисты из Fashion индустрии, лучшие дизайнеры. Сегодня у нас участвуют 15 дизайнеров Международного уровня, вы их всех увидите коллекции очень красивые».

Fashion форум призван оказывать всестороннюю поддержку талантливым специалистами Евразийского пространства, прививать интерес к культуре родной страны и укреплять сотрудничество с представителями международных брендов.

Основательница модного дома в Бишкеке, участница многочисленных показов Назгуль Каарова приехала в Шымкент для презентации авторской коллекции «КЕШТЕ». Она таит в себе образы национального кочевого колорита, в сочетании с любовью к волшебной атмосфере Дальнего востока.

«В основном у нашего бренда акцент идет на вышивку и узоры, так как наша культура киргизов и казахов очень схожа. Мы братские народы, и мы решили сюда приехать. Для нас это огромная честь представить нашу коллекцию в Казахстане», — говорит дизайнер.

Знаменитые дизайнеры представляют авторские коллекции и для детей, а демонстрируют их юные модели. В их числе Mini Miss Шымкента Инжу Абдиохап. Модную коллекцию представляет и известный таджикский кутюрье. Хуршед Сатторов не первый раз представляет свою страну на мероприятиях международного уровня.

Изюминкой показа стала коллекция Надежды Лукьяновой, которая многим известна, как шымкентская «принцесса Диана». Женщина активно занимается благотворительностью и этот показ не стал исключением. Все 16 представленных реплик нарядов Дианы Спенсер можно заказать у Надежды, вырученные средства направят на счет маленькой жительницы Шымкента Дарины Хикматуллиной. Трехлетняя девочка с тяжелым диагнозом — нейробластомой 4 стадии нуждается в срочной, дорогостоящей операции по пересадке костного мозга.

«Меня пригласили сюда, чему я очень рада и благодарна Сауле Сулейменовой открывать этот вечер и представлять, что самое главное для меня сегодня, девочку Дирину Хикматуллину. Я думаю уже весь город и Казахстан знает ее, знают ее родителей, которые стараются помочь ей. Я верю, что благодаря нашим людям мы соберем ту сумму, которая поможет девочке. Осталось совсем немного. Все желающие, которые хотят почувствовать себя королевской особой могут выйти со мной на связь и заказать наряд, и все вырученные средства сразу перечисляются родителям Дарины», — говорит женщина.

Дарина прошла уже 5 курсов химиотерапии. Улучшение наблюдается по всем пораженным органам. В декабре планируется сложная операция в Турции. Необходимо собрать еще 20 000 000 тенге и тогда девочка получит шанс на жизнь. Каждый может оказать посильную финансовую помощь.

Реквизиты сбора:

KASPI (Казахстан)

+7 775 625 4888 Альберт Х (папа)

+7 775 385 6370 Ирада Х (мама)

HALYK (Казахстан)

+7 775 625 4888 Альберт Шомильевич Х. (Папа)

4405 6397 7394 0919

Ziraat bankasi (для Турции)

IBAN: TR12 0001 0090 1036 5082 1050 01

Alıcı: İRADA KHİKMATULLİNA

PAYPAL(для стран Европы и США)

@darinahelp

IPAK YOLI BANK (для Узбекистана)

9860 1701 0155 1951 Renata Gareeva

СБЕРБАНК (для России)

2202 2008 7049 4604

+8 917 736 1059 Флюра Ахметовна Х (Тётя)