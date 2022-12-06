Кроссовер JAC JS4 официально представили в Шымкенте

В автосалоне BM motors проходит презентация нового городского кроссовера JAC JS4.

Автомобиль – простой, понятный и надёжный, в отличие от предшественников имеет массу полезных опций, таких как камера на 360 градусов, электро-регулировка сидений, новейшими системами автоматического удержания полосы и безопасности, которые уже позволили предотвратить тысячи аварийных ситуаций и сохранить жизни людей. В числе прочих, но не менее важных преимуществ, яркий, спортивный и молодёжный стиль.

До презентации автомобилей остались считанные минуты, организаторы готовятся к тому, чтобы снять тент с нового JAC JS4 и наконец познакомить гостей с новинкой, а в это время ведущий разыгрывает среди гостей памятные подарки.

Торжественный момент. Гостям вечера презентуют новый JS4. Пока одни фотографируются с новым автомобилем, другие выстраиваются в очередь, чтобы посидеть за рулём новинки.

«Планшет нравится – можно мультики поставить детям, клипы, фильмы смотреть параллельно. Вот это еще нравится, терминологии я не знаю, но в целом машина нравится. Я бы хотела чтобы муж мне подарил такую. Купи мне муж машину пожалуйста, JAC красного цвета. Красного именно, сильно хочу»;

«По дизайну очень красивая, салон очень красивый», — делятся впечатлениями гости презентации.

Менеджер по продажам Диас Туран говорит: манёвренности автомобиля вполне хватит для поездок по городу.

Диас Туран, старший менеджер отдела продаж:

«Это кроссовер городского типа, семейная машина – спокойная, мягкая, комфортная и надежная. Сейчас спрос хороший на эти машины, в основном берут женщины и семейные люди. У нас все цвета, все комплектации в наличии есть, можете записаться на тест драйв, пройти тест драйв, и в дальнейшем принять решение. По оптике здесь светодиодная оптика, дневные и ходовые огни, ближний и дальний свет, LED оснащение. Под капотом у нас 1,5 турбированый двигатель, 136 лошадей, 16 клапанов. Коробка на цепях, нет ремня, стоит ГРМ цепь. До 100 километров разгоняется за 9,8 секунд. Это очень резвая машина для своего объема».

Купить новый JAC JS4 можно уже сегодня. В автосалоне BM motors в наличии есть все цвета и комплектации. А перед покупкой, можно записаться на бесплатный тест драйв.

АДРЕС: +7 708 900 90 90, Тамерлановское шоссе, 139а Instagram: Jac.bmmotors , Jac.qazaqstan