Лучшим сельским акимом страны признан глава Жаушыкумского округа

23 декабря председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев встретился с победителями республиканского конкурса «Лучший сельский аким».
По итогам конкурса звание «Лучший сельский аким» получил Нурбақыт Нурсейтов, аким Жаушыкумского сельского округа района Шардара Туркестанской области.
Второе место занял Вячеслав Симоненко – аким Новопокровского сельского округа Успенского района Павлодарской области, третье место – Оралбек Әбшанов, аким сельского округа Айшуак Шалкарского района Актюбинской области.