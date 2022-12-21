Потери-2022 года. Известные люди, которых не стало

Уходящий год полон невосполнимых потерь, ушли из жизни знаменитые и талантливые личности, имена которых останутся в сердцах надолго.

Народный артист Казахстана, хореограф Булат Аюханов скончался в возрасте 84 лет.

Аюханов – легенда, основатель Государственного ансамбля классического танца Казахской ССР «Молодой балет Алма-Аты» (1 августа 1967 г.), с января 2003 года коллектив называется Государственный академический театр танца. В 2018 году Булат Аюханов был награжден орденом «Барыс» I степени за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и хореографического искусства, многолетнюю творческую деятельность. Хореография Булата Аюханова всегда имела свое уникальное лицо. Он говорил: «Умирать не хочу, иначе мир перевернется, и некому будет воевать за красоту…»

На 95-м году ушла из жизни советская и казахстанская актриса, заслуженная артистка Казахстана Тамара Косубаева.

Актриса начала сниматься в кино сразу после Великой Отечественной войны. Зрители оценили красоту и обаяние Тамары Окиметовны, полюбили ее за многоплановые и талантливые работы в фильмах «Песни Абая», «Путешествие в детство», «Шок и Шер», «Любимая», «Хлеб», «Соль и хлеб», «Когда тебе 12 лет», «Месяц на размышление», «Три дня праздника», «Я – ваш родственник», «Отчим», «Сын вернулся», «Золотая баба», «Сказка о прекрасной Айсулу», «Семья охотника», «Фара», «Город мечты», «Жаным» и др.

На 97-м году жизни умер знаменитый казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов.

Он автор получивших всеобщее признание произведений: трилогии «Кровь и пот», романа-дилогии «Последний долг», романа «Курляндия» и множества других известных произведений. Абдижамил Нурпеисов – Герой Труда, участник Великой Отечественной войны, кавалер множества орденов, в том числе Отечественной войны, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Красной Звезды и многих других высших государственных наград СССР и независимого Казахстана.

На 100-м году жизни скончался известный казахстанский актер Юрий Померанцев.

Его роль в фильме «Наш милый доктор» стала знаковой и любимой для зрителей нескольких поколений, а картина вошла в сокровищницу казахского кино. За свою карьеру Юрий Борисович исполнил более 300 ярких ролей. Он до последних дней оставался на сцене. Последний спектакль корифей казахстанской сцены сыграл за три дня до кончины. «20 марта. Потрясающий спектакль «Визиты к мистеру Грину». И как всегда − аншлаг. И как всегда, блестящая работа легендарного Юрия Борисовича. Последняя работа. Последний спектакль. Последние овации. Огромная потеря для всех нас. Огромная. Нет больше «нашего милого доктора», − написала журналист Лека Савельева. Юрий Померанцев − обладатель премии «Еңлікгүл», национальной театральной премии «Сахнагер» и национальной премии «Алтын адам».

В возрасте 85-ти лет умер заслуженный деятель искусств Республики Казахстан, художник-монументалист Владимир Твердохлебов.

Он известен как автор фонтана «Восточный календарь» в Алматы. Его панно украшает фасад гостиницы «Алматы». Витражи и мозаики авторства Твердохлебова сохранились в Национальной академии наук РК.

Легендарный легкоатлет Виктор Санеев умер в возрасте 76-ти лет.

Он единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке (1968 г., 1972 г., 1976 г.). Заслуженный мастер спорта СССР (1968 г.), серебряный призер Олимпийских игр-1980, двукратный чемпион Европы (1969 г., 1974 г.), восьмикратный чемпион СССР (1968-1971 гг., 1973-1975 гг., 1978 г.). У Виктора перед поездкой на первую Олимпиаду в Мексику стаж выступлений за сборную страны был меньше года. По сути, его взяли авансом, глядя на невероятный потенциал и высокие результаты молодого спортсмена. Каким же было всеобщее удивление, когда Санеев с ходу принес команде олимпийское золото.

Известный актер Леонид Куравлев скончался от остановки сердца в 85 лет. Незадолго до своей кончины он переболел пневмонией.

Последнее время он жил в специальном пансионате. После смерти жены у актера развилась депрессия, и родные посчитали, что только там ему смогут обеспечить надлежащий уход и медицинскую помощь. Куравлев был настоящей звездой советского кинематографа. Зрители полюбили его роли в фильмах «Афоня», «Начало», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная» и многих других.

В 88 лет ушла из жизни замечательная актриса Зинаида Кириенко.

Звезда фильмов «Тихий Дон» и «Любовь земная» умерла от инсульта. Сын актрисы рассказал, что серьезные проблемы со здоровьем у Кириенко начались после перенесенного ранее коронавируса.

Солист культовой группы «Ласковый май» и кумир миллионов зрительниц Юрий Шатунов умер в 48 лет. Причиной смерти стали острая сердечная недостаточность и обширный инфаркт.

Пик популярности Шатунова пришелся на середину и конец 1980-х. Весь Советский Союз заслушивался хитами в исполнении мальчишек из оренбургского детского дома. В начале 1990-х группа распалась, но их хиты «Белые розы» и «Седая ночь» до сих пор любимы и популярны.

Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов ушел из жизни в середине мая.

Причиной смерти 75-летнего исполнителя стали проблемы с сердцем. Ренат Ибрагимов прославился как обладатель глубокого бархатного баритона. Ему был подвластен самый обширный репертуар – от классической оперы до современных шлягеров. Его называли русским Паваротти, а сам он с удовольствием пел народные песни и всегда прославлял свою малую родину – Татарстан.

На 77-м году ушел из жизни легендарный советский фигурист Александр Горшков.

Причиной стал острый инфаркт миокарда. В паре с Людмилой Пахомовой он завоевал титулы шестикратного чемпиона мира и Европы, олимпийского чемпиона. Во многом благодаря феноменальному катанию советских чемпионов Международный олимпийский комитет впервые согласился включить танцы на льду в программу Игр-1976 в Инсбруке.

Актриса Александра Яковлева ушла из жизни на 65-м году. Причиной столь раннего ухода стала онкология.

Звезда Александры Яковлевой вспыхнула рано и ярко: еще будучи студенткой, она снялась в первом советском фильме-катастрофе «Экипаж». Картина принесла Яковлевой невероятный успех. Далее последовали не менее талантливые работы в фильмах «Чародеи», «Приказано взять живым», «Человек с бульвара Капуцинов», которые вошли в золотой фонд советского кино.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер в возрасте 91 года.

Сравнительно недолгий период его пребывания на вершине власти вместил массу масштабных событий: это и перестройка, и вывод войск из Афганистана, и окончание холодной войны, и распад Организации Варшавского договора – блока, созданного в противовес НАТО. В мировой политике трудно найти фигуру, вызывающую столь противоречивые чувства. Одни были благодарны ему за демократию и гласность, другие до сих пор винят политика в развале огромной страны.

Режиссер Игорь Масленников ушел из жизни в 90 лет.

Всесоюзную славу ему принесли картины «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогия «Зимняя вишня». Его фильмы пронизаны невероятно трогательным настроением, а образы, созданные в них, незабываемо колоритны и обаятельны. Коллеги отмечали, что режиссер всегда умел собрать на площадке очень талантливых актеров. Игорь Масленников писал также сценарии. Он был автором сценария для нескольких серий из цикла фильмов про Холмса: «Собака Баскервилей» (совместно с Юрием Векслером), «Сокровища Агры» и «XX век начинается».

Режиссер Владимир Краснопольский умер на 90-м году жизни.

Он автор первых российских сериалов, пользовавшихся огромной зрительской популярностью: «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов». Над ними он работал в тандеме с троюродным братом Валерием Усковым. Популярность Краснопольскому пришла благодаря фильму «Неподсуден», вышедшему на экраны в 1969 году. В 1970-м эта картина вошла в пятерку фильмов-лидеров проката в СССР: ее посмотрели 43,3 млн. человек.

На 102-м году жизни скончался знаменитый мультипликатор Леонид Шварцман (настоящее имя Израиль Аронович Шварцман).

Миллионы людей, иногда сами того не зная, с детства были поклонниками его творчества. Шварцман – создатель мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке. А еще в его мастерской родились невероятно красивые мультфильмы «Снежная королева», «Аленький цветочек», милые детскому сердцу «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав».

Известный актер и режиссер Сергей Пускепалис трагически погиб в аварии в 56 лет. Он был настоящим творцом и мужчиной.

Для друзей Сергея его уход стал действительно невосполнимой потерей. Среди ярких ролей в кино – «На острие», «1941. Крылья над Берлином», «Метро», «Простые вещи», «Прогулка», «Частица Вселенной», «Сердце Пармы». Уже после гибели актера, в ноябре 2022-го, на экраны вышел третий сезон сериала «Шифр», в котором он исполнил одну из главных ролей. Пускепалис сыграл майора Константина Проскурина, а выход нового проекта был посвящен памяти артиста.