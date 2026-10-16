Шымкент вошёл в число лидеров по росту строительных работ

В Шымкенте за девять месяцев 2026 года объём строительных работ вырос на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Город вошёл в число регионов Казахстана с наиболее заметными темпами роста в строительной отрасли.

В целом по стране в январе–сентябре объём строительных работ увеличился на 11,5% и достиг 7,8 трлн теңге. Основной рост связан со строительством и ремонтом сооружений.

Наибольшую долю в общем объёме работ заняли строительство автомобильных и железных дорог, а также метро — 25%. На нежилые здания пришлось 21,5%, на жилые — 12,6%.

Рост строительных работ зафиксирован в 17 регионах.

Помимо Шымкента, значительное увеличение отмечено в области Ұлытау, Кызылординской, Атырауской, Павлодарской, Туркестанской и ряде других областей.

За девять месяцев в Казахстане ввели в эксплуатацию 13,2 млн квадратных метров жилья — на 2,7% больше, чем годом ранее. Из них 8,6 млн квадратных метров пришлось на многоквартирные дома, 4,6 млн — на индивидуальное жильё.