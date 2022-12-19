Расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды завершено

В Антикорруппционной службе сообщили о том, что расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум эпизодам рейдерского захвата бизнеса завершено.

Речь идет о двух фактах незаконного завладения долями участия предприятий, сопряженного в том числе с похищением человека.

«Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге. 15 декабря уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду», — сообщили в Антикоре.

Сообщается также, что Гульмира Сатыбалды, руководство подконтрольной ей компании ТОО «Ария-Жана Астана» и должностные лица госорганов также подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов. На стадии расследования причиненный государству ущерб полностью возмещен.

«Досудебное расследование по этому факту также завершено, дело передано на ознакомление подозреваемым и их адвокатам. Расследование по другим эпизодам захвата бизнеса и незаконного лишения свободы продолжается», — сообщили в ведомстве.

О задержании Гульмиры Сатыбалды, бывшей супруги Кайрата Сатыбалды- племянника Нурсултана Назарбаева, стало известно в марте текущего года. Против нее заведено дело по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге). Еще позже в Антикоре заявили, что ведут расследования и по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, похищения человека и незаконного лишения свободы.