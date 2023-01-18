Как шымкентская швейная фабрика повергла в восторг Париж

«Восход» ее судьбы

В прошлом году эту замечательную женщину дважды поздравил с праздниками аким города Шымкента Мурат Айтенов: один раз –на 8 Марта, другой – с Днем пожилых людей. Причем поздравил не в стенах городской администрации, а в ходе личного визита к ней домой.

Согласитесь, не каждый удостаивается таких знаков внимания и уважения. Это значит, что Шымкент чтит и помнит трудовые заслуги Галины Абдулажановны Байгариной, которая более 30 лет отдала славной фабрике «Восход» – одному из флагманов легкой промышленности не только нашего города, но и всего Казахстана. Без преувеличения.

Вверх по ступенькам профессии

Прежде, чем пускаться в биографические подробности, хочется крупными штрихами обрисовать положение швейно-модельного дела в нашем регионе в 70-х годах прошлого века.

Положение было не ахти какое, как и во всей легкой промышленности в целом по стране. В культовом советском фильме «Служебный роман» эту промышленность назвали «легонькой» устами героя Андрея Мягкова.

Во что тогда одевались наши прекрасные женщины? Сейчас этого не понять. Швейные отечественные фабрики шили в своих цехах настолько серое и «неносибельное», что почти каждая наша «фемина», стремящаяся к модному облику, уйму времени проводила в поисках импорта, то есть в очередях за дефицитной одеждой, обувью и прочими атрибутами благополучия и красоты.

И вот на этом тусклом небосклоне вдруг с новой силой засияла фабрично-пошивочная звезда под говорящим названием «Восход». Она не только озарила наши казахстанские пенаты, но и добралась своими лучами до Франции – королевы высокой моды – и сумела покорить сердца француженок, донельзя избалованных одеждой от кутюр.

Такой успех и тогда казался чудом, а уж теперь и вовсе похож на легенду былых времен. Но это точно было. В Чимкент в те времена стремились паломники от моды из всех уголков Советского Союза за классными костюмами высокого образца.

А за этими впечатляющими достижениями стояла молодая обаятельная женщина, директор фабрики «Восход» Галина Байгарина, поднявшая весьма скромное доселе швейное предприятие до всесоюзных высот. О ней и пойдет речь.

Галина Абдулажановна стала директором не сразу, то есть не была номенклатурным назначенцем, спущенным в руководящее кресло по воле случая или протекции. Она заслужила его по праву, годами продвигаясь по тернистому пути к вершинам профессии.

Образно говоря, взяла иголку с ниткой сразу после окончания семи классов средней школы города Ташкента, в котором родилась и выросла. Сначала окончила профессионально-техническую школу, где стала мастером швейного дела.

После профшколы и первого звена в цепи освоения специальности ее отправили на отработку на швейную фабрику Самарканда. Там шили нехитрую униформу военного образца – какие-то утепленные телогрейки и штаны. Но контроль качества этой, казалось бы, примитивной продукции был довольно суровым – вплоть до инспекции каких-то высоких военных чинов.

После такой серьезной производственной практики она вернулась в Ташкент. И когда встал вопрос о получении высшего образования, она выбрала логичный путь – в Ташкентский текстильный институт.

Галина Абдулажановна вообще считает такой путь единственно верным. После школы, не теряя времени на 10-11 классы, надо сразу идти в колледж за средним специальным образованием, а потом уже, получив основы будущей профессии, продолжать учиться в вузе.

В этом случае будущий специалист будет вооружен полным арсеналом теоретических, а главное – практических знаний и умений. Он будет знать все тонкости своего ремесла, а значит, очень скоро станет настоящим профессионалом своего дела.

Место службы изменить нельзя

После окончания института Галину Байгарину как молодого специалиста направили работать в узбекский город Наманган, но обстоятельства сложились иначе.

Избранник жизни, будущий муж, был родом из Чимкента, а значит, и ей туда дорога, как нитке за иголкой – такой вот «швейный» раскрой судьбы…

В Чимкенте ей была прямая дорога на фабрику «Восход», ничем тогда не примечательную, но нуждающуюся в крепких специалистах.

«Главным инженером там была Софья Михайловна Дубец, – вспоминает Галина Абдулажановна. – Она мне сразу предложила место мастера производства. Поначалу было страшновато: все-таки коллектив довольно большой и слаженный, не понятно, как примут человека со стороны. Но все пошло как по маслу: вскоре меня назначили технологом, потом старшим технологом, затем главным инженером… В общем, не было такой профессиональной ступеньки, которую бы я не прошла, поднимаясь к руководящей должности директора. И считаю это правильным: директор должен быть «играющим тренером», знать все детали сложного производственного механизма, чтобы он работал четко и бесперебойно. Быть может, это и есть залог успеха».

Через 15 лет после своего прихода на фабрику Галину Байгарину назначили на пост директора предприятия. И в короткий срок ей удалось добиться почти невозможного. Дело даже не в том, что фабрика ежегодно перевыполняла производственный план, а в том, что новый директор сразу же взяла курс на выпуск достойной конкурентоспособной продукции.

Ее не покидала мысль: почему, имея необходимое оборудование и хорошие ткани, мы не можем сами сшить модную, красивую и качественную одежду?

Кстати, о тканях. Одним из ее поставщиков был знаменитый тогда на всю страну Каргалинский суконный комбинат, так что особых проблем с материалом у «Восхода» не было.В общем, настоящий прорыв начался, кажется, с идеи тщательно изучить лекала заграничных образцов и внедрить их на фабрике.

«Как-то раз я принесла нашим дизайнерам итальянский жакет, – вспоминает Галина Абдулажановна, – и сказала: «Распарывайте, изучайте, подключайте фантазию – надо выходить на другой качественный уровень». А у наших девочек были хорошие мозги и золотые руки.

Совместные усилия привели к тому, что в начале 80-х годов нас уже дважды приглашали на выставку-продажи в Париж, где наши женские костюмы сразу же обратили на себя внимание. Парижанки окружали наши модели, с восхищением ощупывали тончайшую натуральную шерсть – у них там была сплошная синтетика! Но знаете, что их смущало?! Наши низкие цены! Допустим, костюмы аналогичного класса у них стоили более трех тысяч рублей на наши деньги, а у нас – 360. Это их отпугивало, может, предполагали они, был какой-то подвох… Пришлось поставить другую цену, если не ошибаюсь, 3 800, – и сразу же все расхватали! И спрашивали: «А когда вы еще приедете?» Конечно, вопросы ценообразования решались не так просто, совсем на другом уровне, но факт остается фактом».

Со временем фабрика «Восход» стала одним из самых стабильно развивающихся предприятий региона. В Чимкент приезжали по обмену опытом специалисты из всех концов страны.

Фабрика из года в год наращивала темпы и объемы производства, неуклонно расширялась, обрастая новыми корпусами и современным швейным оборудованием. Вдобавок ко всему у нее появился филиал неподалеку от села Карабулак. Это было хлопотным делом.

Мастерам из головного офиса приходилось налаживать производство вдалеке от дома, обучать новичков практически с нуля, словом, отрывать и время, и ресурсы. Но задание властей было выполнено: сельские женщины получили 1 200 рабочих мест и гарантированную путевку в жизнь.

В 1991 году Галина Абдулажановна Байгарина стала президентом фабрики «Восход», переименованной в акционерное общество. Избирали ее всем миром, то есть, по новомодным тогда правилам, в русле демократизации, перестройки и гласности. Особых конкурентов у нее не было. 2,5 тысячи фабричан и не думали рассматривать тогда другую кандидатуру. А зачем? Их руководитель обладал непререкаемым авторитетом и уважением.

Они знали: никто другой не станет так заботиться о них, решать насущные проблемы. Она своя, сама из рабочей среды. Действительно, фабрика времен директорства Галины Байгариной предлагала своим рабочим самый широкий спектр социальной защиты и поддержки.

«Восход» имел тогда два ведомственных детских сада, пионерский лагерь, санаторий-профилакторий, общежитие, к тому же, давал гарантии на получение отдельного жилья. Все было доступно и бесплатно. Как в том анекдоте: «Мы жили при коммунизме. Только нам не сказали…»

От костюмов до мундиров

Правда, новоявленные «акционеры» тогда еще не знали, что их любимая фабрика стоит на пороге плавного падения вниз. Наступали страшные и лихие 90-е, о которых уже все сказано, и ничего тут не добавишь.

Как рассказала Галина Абдулажановна, начались сложности в работе с поставщиками, куда-то терялись отправленные деньги: однажды в Москве еле-еле свои 40 миллионов отыскали в мешках… Начались экономический хаос и рыночный беспредел, разрушались межсоюзные партнерские связи, ничего уже нельзя было купить и продать, не было оборотных средств.

Какое-то время «Восход» еще держался, видимо, по инерции. Будучи президентом, Галина Байгарина еще успела поспособствовать решению квартирного вопроса: довольно-таки, как сейчас сказали бы, инновационным способом.

За счет прибыли фабрика помогла своим рабочим-очередникам купить собственное жилье, предварительно изучив реальный рынок недвижимости. Но занавес благополучия уже опускался. Неотвратимо и окончательно.

В 1996 году Галина Абдулажановна запросилась на пенсию. Она и раньше просилась, но так и проработала еще четыре года, находясь в пенсионной поре – ее не отпускали. Ни рабочие, ни областное начальство. Без любимой работы, без привычного делового ритма ей было поначалу тошно на душе…

Но умом она понимала: может, это и к лучшему. Наблюдать за тем, как на глазах рушится дело твоих рук, твоих моральных и физических сил и нервов, – это еще более худшая пытка…

Не прошло и десятка лет, как славное предприятие превратилось в захудалую фирму по пошиву форменной одежды для силовиков. Оно-то и выжило за счет тендеров и госзаказов. О былой славе приходилось только жалеть и вспоминать.

Но Галине Абдулажановне нечего роптать на судьбу, а только благодарить за бесценный дар признания и уважения. Ее труд был оценен на самом высоком уровне.

Ей присуждены два ордена: «Знак Почета» и «Трудового Красного Знамени». В 1993 году она получила звание «Заслуженный работник промышленности Республики Казахстан», а удостоверение вручал сам Президент Нурсултан Назарбаев.

Она состоялась во всем: как труженик, как жена, мать и бабушка. Полноценная, полнокровная и насыщенная жизнь, которая могла бы сложиться не так восхитительно красиво, если бы не «Восход», который когда-то вошел в ее судьбу и останется в ней навсегда…

Елена Летягина