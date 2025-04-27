«Я убит подо Ржевом…»

Больше 70 лет Галина Байгарина не знала, где похоронен ее погибший на фронте отец. К счастью, благодаря новым возможностям, изменившимся обстоятельствам встреча с отцом состоялась.

Когда открывают архивы

Для кого-то подобная встреча так и не состоялась: не довелось, не судьба, не сложилось… А Галине Байгариной просто повезло. Особенно, если учесть, что со времени ее расставания с отцом Абдулажаном Рахмановым прошел 71 год. И все эти семьдесят с лишним лет полная безвестность, никаких сведений о том, где и когда он погиб, в каком сражении, при каких обстоятельствах. Точно знала одно – отец погиб.

Помнит, как мама обреченно взяла из рук нарочито сурового почтальона какую-то бумажку, прочла и тут же в голос зарыдала над ней. Это оказалась похоронка.

К сожалению, не сохранилось ни само извещение о смерти, ни еще несколько значимых документов из семейного архива. Так сложились обстоятельства в их новой послевоенной семье… И если бы не одна фотография, чудом сохранившаяся у Гали, на которой она запечатлена между своими родителями, то ей трудно было бы восстановить в памяти черты лица дорогого папы.

В последний раз отец обнял четырехлетнюю дочь Галю осенью 1941 года. В тот самый день его ухода во Фрунзенский райвоенкомат города Ташкента, в котором они жили. А оттуда бойцов-новобранцев отправили на вокзал, далее – учебка и фронт.

Все эти годы она, конечно же, вспоминала о погибшем отце. Но даже в самых смелых мечтах не представляла себе, что когда-нибудь ей доведется побывать на его могиле, увидеть места, где он принял свой последний бой.

Мощнейший толчок к поискам боевого пути отца – красноармейца Абдулажана Расуловича Рахманова – дали открывшиеся фонды Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации в городе Подольске. Здесь к поискам архивных документов подключились уже внуки погибшего фронтовика.

Что это за архив?

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦА МО РФ) – ведомственный архив, в котором хранятся документы различных штабов и управлений, объединений и соединений, частей, учреждений и военно-учебных заведений Минобороны России с 1941-го до конца 1980-х годов. Он расположен в Подольске. Почтовый адрес: 142100, Московская область, город Подольск, улица Кирова, дом 74.

По состоянию на 2005 год, в этом архиве на секретном хранении находилось 10 млн. дел времен Великой Отечественной войны, тогда как в открытом доступе были только два миллиона, то есть всего пятая часть.

Когда же его рассекретили? Как выяснилось, 8 мая 2007 года министр обороны России Анатолий Сердюков подписал приказ №181, касающийся рассекречивания архивных документов Красной армии и Военно-морского флота за 1941-1945 годы.

Примечательно, что этот приказ предусматривает не массовое, а поштучное рассекречивание, ввиду чего весь процесс займет много лет. К тому же гриф секретности будет снят далеко не со всех документов.

Приказ №181 в совокупности с внутренними положениями архивной службы позволяет по требованию исследователя рассекречивать в относительно короткие сроки дела с любым грифом секретности за 1941-1945 годы, для инициации процесса достаточно заявить о желании.

Вот так благодаря открывшемуся доступу родные бойца Рахманова, его потомки, смогли многое узнать о нем.

Что конкретно удалось узнать?

Во-первых, точную дату гибели – 22 февраля 1943 года. Во-вторых, место гибели – деревня Дубакино Ржевского района Калининской области.

Абдулажан Рахманов – как раз-таки один из тех, о которых поэт Александр Твардовский написал свое пронзительное стихотворение «Я убит подо Ржевом…»:

Я убит подо Ржевом,

В безыменном болоте,

В пятой роте, на левом,

При жестоком налете…

К слову, в той же архивной справке об отце Галина узнала и точный адрес, где ее семья жила до войны. «Город Ташкент, Фрунзенский район, улица Театральная, дом 52», – значилось в графе «место жительства».

В-третьих, узнали, что в 1954-1956 годы останки Рахманова Абулажана были перезахоронены в братскую могилу в деревне Медведево того же Ржевского района Калининской области. Есть даже своя учетная карточка за номером 442 по этому воинскому захоронению.

А зачем, собственно, понадобилось перезахоронить бойца? Ну лежал бы себе в могиле в деревне Дубакино, зачем покой его нарушать? Оказалось, что в эту братскую могилу деревни Медведево перенесены останки бойцов из деревень не только Дубакино, но и Абрамово, Бараново, Дубровка, Каменское, Лигостаево, Пестриково, железнодорожных станций «Рождественно», «Харитоново». А знаете почему? Потому что в этих деревнях народу убыло, к примеру, в деревне Дубакино в 2008 году значилось всего четыре жильца, а на станции «Рождественно» – ноль… Самой «густонаселенной» деревней значится деревня Медведево с ее 377 жителями! Перефразируя известное выражение, можно сказать: «Велика Россия, а ухаживать за могилами некому!» Поэтому все эти захоронения из опустевших деревень объединили в одну братскую могилу. В ней захоронено всего 1 269 бойцов, из них известных, то есть с именами и фамилиями, – 211, безымянных – 1 058.

Ржевская битва

Теперь всегда, когда будет заходить речь о Ржевской битве, она у меня будет ассоциироваться с отцом Галины Абдулажановны. На момент гибели бойцу-красноармейцу было всего-то 29 лет…

Какой она была эта битва, или, как ее еще называют, Ржевская мясорубка?

Ржевская битва – это боевые действия советских и немецких войск в ходе Великой Отечественной войны, проходившие в районе Ржевско-Вяземского выступа с 5 января 1942-го по 31 марта 1943-го с перерывами от полутора до трех месяцев.

Ржевская битва включает четыре наступательные операции советских войск Западного и Калининского фронтов против 4-й и 9-й полевых армий немецкой группы армий «Центр».

Первая из них состоялась в январе-апреле 1942 года (Ржевско-Вяземская), вторая – в августе 1942-го (Ржевско-Сычевская), третья – в декабре того же года (Ржевско-Сычевская, операция «Марс») и четвертая – в марте 1943-го (Ржевско-Вяземская).

Несмотря на незавершенность этих операций, советские войска отбросили немцев на западном направлении на 100-250 км, завершили освобождение Московской и Тульской областей, а также освободили многие районы Калининской и Смоленской.

Эта битва завершилась отступлением 9-й армии вермахта 5 марта 1943 года с Ржевско-Вяземского выступа.

Последний его день

Абдулажан Рахманов был бойцом 274-й стрелковой дивизии второго формирования. С 6 августа 1942 года дивизия вошла в подчинение 30-й армии Калининского фронта и участвовала в Ржевско-Сычевской наступательной операции. Зимой 1943-го немецкая 9-я армия под командованием В. Моделя покинула Ржево-Вяземский выступ.

Операция по отводу войск на заранее подготовленные позиции была названа «Буйвол» (нем. Bϋffel). Тактически грамотные действия немецкого командования позволили сохранить немецкие войска и вывести их из-под угрозы окружения. Перейдя в наступление, войска Красной армии обнаружили пустой город. В Ржеве оставался лишь арьергард 9-й армии, создававший видимость присутствия немецких войск.

Ржев и Казахстан

Ржевская битва стала одним из самых кровопролитных сражений, в котором общие потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 млн человек. В этой битве было много бойцов из Казахстана и других среднеазиатских республик.

Два года назад, 8 мая 2023 года, во время рабочего визита в Российскую Федерацию Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев почтил память воинов-казахстанцев, погибших на ржевской земле в годы Великой Отечественной войны.

Вместе с губернатором Тверской области Игорем Руденя Глава нашего государства возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад, погибшим на Ржевском плацдарме. Бойцы этих бригад сражались под Ржевом и Вязьмой, Оленино и Белым. В ноябре 1942-го обе бригады в составе 39-й армии Калининского фронта принимали участие в операции «Марс», потеряв в боях более 80% личного состава.

Как сообщает сайт vesti-tver.ru, в Тверской области в Верхневолжье ведется большая поисковая работа, действует международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Поисковые отряды из Казахстана являются ее постоянными участниками.

Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад, погибшим на Ржевском плацдарме, был открыт во Ржеве 12 декабря 2010 года. Он был воздвигнут по инициативе действовавшего тогда Президента Казахстана Н. Назарбаева в рамках празднования 65-летия Великой Победы.

Мемориал представляет собой гранитную стену длиной 27 метров и высотой около четырех метров с надписью: «Вечная память воинам 100-й и 101-й стрелковых бригад от благодарных казахстанцев». В правой части стены расположено панно с картой Казахстана, на которой отмечены города Алма-Ата (Алматы) и Актюбинск (Актобе), где в 1941 году формировались обе бригады, а также нынешняя столица республики – Астана. На установленных перед стеной плитах начертаны имена 10 тыс. воинов.

В тот же день Токаев и Руденя возложили также цветы к воинскому захоронению в деревне Трубино в Ржевском округе. Здесь покоятся останки более 2 000 солдат, сержантов и офицеров. Среди них – родной дядя Президента Казахстана Касым Болтаев, который погиб подо Ржевом.

Встреча с отцом

В апреле 2012 года Галина Абдулажановна побывала в городе Ржев, съездила в деревню Медведево, где находится братская могила, в которой покоятся останки ее отца, солдата Великой Отечественной войны Абдулажана Рахманова. Она взяла с этой могилы горсть земли и веточку ели, которые по возвращении домой возложила на могилу своей мамы Закии.

В сентябре 2023 года на братскую могилу Абдулажана Рахманова съездили внуки и правнуки. Эстафета принята. Дед и прадед не будет забыт благодарными потомками.

Да, годы безвестности позади. Хотя, как призналась сама Галина Абдулажановна, она все-таки по-своему ощущала присутствие отца. Конечно, не физическое, а на неком тонком плане.

В детстве и юности она всегда была на учете в администрации средней школы, а потом и в профтехшколе швейников как «дочь погибшего фронтовика». Место в общежитии, обувь, одежда, трехразовое питание – это было гарантировано советским государством всем детям погибших фронтовиков. Только хорошо учитесь, осваивайте профессию, честно трудитесь! Окончив институт, Галина Абдулажановна вышла замуж и переехала на родину мужа в Чимкент.

Работа по специальности ей нашлась сразу – на швейной фабрике «Восход», сначала мастером производства, вскоре ее назначили технологом, потом – старшим технологом, затем – главным инженером, а спустя 15 лет она стала директором.

Ну что же, дочь, выросшая без отца, оказалась достойной его великого ратного подвига. Абдулажан Рахманов до последней капли крови защищал нашу общую Родину, а она, Галина Абдулажановна, повзрослев, сделала все возможное, чтобы коллектив, возглавляемый ею, прославил эту Родину трудовыми успехами. Отец точно гордился бы ею!

Фарида Шарафутдинова