Лихачей, катающихся по «встречке» задержали в Шымкенте

Департамент полиции южного мегаполиса продолжает подводить итоги прошедших новогодних выходных.

Как сообщили в ведомстве, только за 5 суток на дорогах задержали 9 водителей, выехавших на встречную полосу движения.

В их отношении составлены административные протоколы по части 3 статьи 596 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, наложены штрафы.

Инспекторы полка патрульной полиции управлении местной полицейской службы круглосуточно несут службу в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и выявления грубых нарушителей правил дорожного движения.