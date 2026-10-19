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Водителя лишили прав на полгода за выезд на встречную полосу в Туркестанской области

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Редактор Юлия Машковская
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В Туркестанской области 63-летнего водителя лишили права управления автомобилем на шесть месяцев за выезд на встречную полосу.

Нарушение произошло в городе Ленгер Толебийского района. Водитель Audi A6 при попытке обгона выехал на полосу встречного движения.

Манёвр зафиксировали камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления Толебийского районного отдела полиции.

По собранным материалам сотрудники патрульной полиции составили административное дело и направили его в суд. По решению суда мужчину лишили водительских прав сроком на шесть месяцев.

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