Пять превышений скорости выявили у одного водителя в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские с помощью информационной системы «Қорғау» выявили водителей с неоплаченными задолженностями за нарушения правил дорожного движения.

Проверки прошли в Ордабасинском районе. Так, водитель Volkswagen Passat пять раз превышал установленную скорость. Ещё одного водителя, управлявшего Chevrolet Cobalt, также привлекли к административной ответственности за превышение скорости.

После разъяснительной работы оба водителя погасили имеющиеся задолженности.

Кроме того, у водителя Daewoo Nexia выявили задолженность на сумму более 60 тысяч теңге. Она образовалась за превышение скорости и нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

Автомобиль поместили на штрафстоянку.

В полиции отмечают, что систему «Қорғау» используют для выявления нарушений правил дорожного движения и контроля за исполнением административных взысканий.