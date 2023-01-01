Метель, мокрый снег и гололед. Каким будет январь?

Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидают жителей Туркестанской области в начале первого, в середине второго и во второй половине третьей декады.

Метелей будет поменьше в начале второй и в конце третьей декадах. Гололедица застанет наших граждан в начале и в конце второй и в середине третьей декадах.

По словам синоптиков, в январе средняя температура будет выше нормы на 1,5 раза. Столбики термометров будут показывать -7,1+2,1 градусов.

Во второй декаде месяца прогнозируют понижение температуры. Ночью от 0,+5 градусов до -5-10 градусов ниже нуля.

Осадки больше нормы ожидаются на юго-востоке страны, говорят в Казгидромете.