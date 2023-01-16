Мороз в Шымкенте побил рекорд 8-летней давности

Синоптики Казгидромета подвели итоги по прошедшему месяцу. Как оказалось, декабрьский мороз побил рекорд 8-летней давности. И это еще не считая прошедших накануне январьских холодов.

Итак, температура воздуха в декабре 2022 года на большей части территории Казахстана была ниже климатической нормы на 1-6° градусов. В южном мегаполисе отмечались рекордно низкие значения температуры воздуха.

«На метеостанции Шымкент Туркестанской области 10 декабря температура воздуха опустилась до -17,6°С, тем самым обновив рекорд 2014 года (-12,5°С)», — сообщили синоптики.

К слову, в этом сезоне зима началась куда раньше, а первый снег пошел еще в середине ноября. Такое явление для южан — редкость. Город плотно засыпало белыми хлопьями в середине декабря, а потом еще 10-12 января, было объявлено штормовое предупреждение в связи со снегопадом.

«По распределению осадков и температурному фону аналогичной погода была в 2020, 2011 и 1984 годах», — комментируют синоптики.

К слову, к такой снежной зиме явно были не готовы коммунальные службы мегаполиса. Несмотря на круглосуточные дежурства, жители жаловались на снежные заносы на дорогах и на крайне низкие температуры в жилых домах. К счастью, морозы отошли, температура воздуха 17 и 18 января составит -1-2 градуса.