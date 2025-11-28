Какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 3 дня

Синоптики Казгидромета сообщили, какой будет погода в Шымкенте в конце ноября и в первые дни декабря.

Ближайшие три дня город ждёт преимущественно спокойная и тёплая для этого времени года погода без осадков.

29 ноября в Шымкенте сохранится небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…–2 °С, днём воздух прогреется до +10…+12 °С.

30 ноября ожидается аналогичная погода — небольшая облачность и отсутствие осадков. Ночью и утром местами образуется туман, который может снизить видимость. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Ночная температура будет в пределах –1…+1 °С, днём столбики термометров покажут +9…+11 °С.

1 декабря в городе вновь сохранятся небольшая облачность и сухая погода. Синоптики предупреждают о ночном и утреннем тумане. Юго-восточный ветер останется умеренным — 5–10 м/с. Температура ночью ожидается около 0…–2 °С, днём воздух прогреется до +9…+11 °С.

По данным Казгидромета, начало зимы в Шымкенте будет мягким и относительно тёплым, без осадков, но с частыми туманами в утренние часы.