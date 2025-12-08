В Шымкенте ожидается потепление

В регионе ожидается неустойчивая погода: туман, переменная облачность и осадки будут чередоваться с неожиданным потеплением уже к концу недели.

Итак синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие дни.

9 декабря

Ночью: температура составит 0…–2 °C, переменная облачность, местами дождь и снег, туман.

Ветер восточный, 8–13 м/с.

Днём: воздух прогреется до +3…+5 °C, сохраняется переменная облачность, возможны осадки в виде дождя и снега, туман.

10 декабря

Ночью: ожидается –3…–5 °C, облачно с прояснениями, снег, туман.

Ветер восточный, 8–13 м/с.

Днём: температура повысится до +4…+6 °C, переменная облачность, без осадков.

11 декабря

Ночью: столбики термометров опустятся до –5…–7 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 8–13 м/с.

Днём: ожидается дальнейшее потепление до +8 °C, осадков не прогнозируется.

12 декабря

Ночью: температура составит 0…–2 °C, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8–13 м/с.

Днём: ожидается резкий рост температуры до +10…+12 °C, переменная облачность, возможен дождь.