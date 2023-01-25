Почему казахстанские овощи неконкурентоспособные

Казахстан зависит от импортных овощей. За год овощная продукция подорожала в среднем почти на 20%.

Несмотря на то, что наша страна считается аграрной, на самообеспечение мы так и не перешли. Аналитики отмечают, по основным видам овощей импорт в Казахстан в разы превосходит экспорт из республики.

Так, за 10 месяцев прошлого года, импорт баклажанов превышал экспорт почти в 40 раз, перцев в 20 раз, капусты и моркови в 12 раз. Больше почти в 9 раз в Казахстан завезли свёклу и чеснок, в 3,5 раза больше помидоров. Почти в 2 раза чем продали за рубеж, в страну завезли огурцы, репчатый лук и бахчевые.

По словам экономистов, казахстанские овощи на рынке неконкурентоспособные. Стоят они дорого, а вот импортные на порядок дешевле. Все потому что, в соседнем Узбекистане, например, фермеров обеспечивают дешевыми энергоносителями, в том числе газом, есть собственное производство пленки, которую используют при строительстве теплиц и многое другое. От того и цена на продукцию ниже. На цену казахстанских овощей накладывается и дорогая логистика.

«Вся цепочка если от производителей до поставщиков пройдет, то цена удваивается, утраивается на прилавках. Если на севере будем развивать, на севере теплицы промышленного масштаба, на логистике сэкономим, нежели если бы из Шымкента везли. А там непосредственно если в каждом районе будут теплицы промышленного масштаба, энергоэффективные, свежая продукция будет поставляться в точки продаж», — говорит Арман Байганов, экономист.

Необходимо, говорят специалисты, субсидировать сельскохозяйственную отрасль и применять новые технологии, которые позволят снизить энергозатраты, строить траншейные теплоподземные теплицы, которые выдерживают даже самые сильные холода. Кроме того, нужны и овощехранилища. В 2023 году планируется открыть 26 овощехранилищ на 104,5 тысячи тонн. Все для того, чтобы фермеры могли хранить свой урожай и продавать его не сразу после уборки трейдерам за бесценок, а в межсезонье, и обеспечивать продовольственную безопасность.

«В рамках реформы субсидирования АПК было предложено увеличение данного норматива до 50%, в целом правительством эта идея была поддержана, но только 50% субсидирования для емкостей хранения с морозильным оборудованием», — говорит Айхан Султан, заместитель директора департамента земледелия МСХ РК.

Для строительства овощехранилищ с вентиляционным оборудованием размер субсидий будет составлять 40%. Это, по словам специалистов, даст фермерам дополнительный стимул для строительства емкостей хранения.