Радугу сфотографировали жители южного мегаполиса

Фотографиями небесного явления горожане делятся в социальных сетях.
Сегодня в мегаполисе прошли кратковременные дожди, после которых на небе появилась восхитительная яркая радуга. Жители умиляются небесной картиной и делятся фотографиями с родными.
«Как свежо и красиво. Просто глаз не оторвать. Отправили родным по ватсапу в семейный чат, на севере морозы, а у нас весна! Тепло, трава зеленеет и радуга такая яркая и красивая. Есть даже такое поверье, кто подолгу смотрит на радугу- зрение улучшает. Так оно или нет, неизвестно, но то что настроение поднимает — однозначно!», — говорит Улпан, жительница Шымкента.
К слову, еще более интересные приметы связаны с радугой в Болгарии. Местные люди верят, что, если беременной женщине пройти под радужной аркой, можно изменить пол будущего ребенка. Женщины, которые часто рожали детей одного пола, в прошлом часто пытались прибегнуть к этому способу. А древние греки верили, что радуга – это мост между землёй и небесами.
А знаете ли вы?
- На самом деле, радуга — это полный замкнутый круг. Она выглядит как полукруг, потому что человек видит радугу с земли. А вот из самолёта можно увидеть её, как круг.
- Иногда можно увидеть ещё одну, менее яркую, радугу вокруг первой. Это вторичная радуга, которая образована светом, отражённым в каплях два раза. Во вторичной радуге «перевёрнутый» порядок цветов — снаружи находится фиолетовый, а внутри красный.
- Люди давно уже научились создавать радуги искусственно. Всё, что для этого нужно – распыление в воздухе воды плюс правильное освещение.
- В очень редких природных случаях это природное явление можно наблюдать ночью, в лунном свете.
- Чаще всего радуга возникает утром и вечером. Чтобы она смогла сформироваться, солнечный свет должен попасть в дождевую каплю под углом примерно 42 градуса. Поэтому в полдень увидеть её почти невозможно.
- Отраженный свет, который преломляется от одной капли, отражается от другой под другим углом. А так как на одном месте не могут стоять несколько человек одновременно, то получается, что каждый из нас видит свою собственную радугу, даже если мы стоим рядом и смотрим на одну точку.