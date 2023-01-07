Радугу сфотографировали жители южного мегаполиса

Фотографиями небесного явления горожане делятся в социальных сетях.

Сегодня в мегаполисе прошли кратковременные дожди, после которых на небе появилась восхитительная яркая радуга. Жители умиляются небесной картиной и делятся фотографиями с родными.

«Как свежо и красиво. Просто глаз не оторвать. Отправили родным по ватсапу в семейный чат, на севере морозы, а у нас весна! Тепло, трава зеленеет и радуга такая яркая и красивая. Есть даже такое поверье, кто подолгу смотрит на радугу- зрение улучшает. Так оно или нет, неизвестно, но то что настроение поднимает — однозначно!», — говорит Улпан, жительница Шымкента.

К слову, еще более интересные приметы связаны с радугой в Болгарии. Местные люди верят, что, если беременной женщине пройти под радужной аркой, можно изменить пол будущего ребенка. Женщины, которые часто рожали детей одного пола, в прошлом часто пытались прибегнуть к этому способу. А древние греки верили, что радуга – это мост между землёй и небесами.

А знаете ли вы?