Шымкентский бизнесмен вымогал 50 млн у чиновника

Вывести на чистую воду вымогателя удалось с помощью полицейских южного мегаполиса.

В ДП города Шымкента обратился руководитель одного из государственных учреждений. Мужчина сообщил, что частный предприниматель под угрозой распространить информацию, порочащую его деловую репутацию, требует 50 млн тенге. Заявление оперативники зарегистрировали в ЕРДР по ст. 194 УК РК “Вымогательство”.

Сотрудники УБОП провели оперативные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался житель мегаполиса, который ранее участвовал в конкурсе по госзакупу. Однако, проиграл и в этом обвинил потерпевшего. Полицейские задержали его с поличным во время передачи 45 млн тенге, из которых 40 млн тенге были муляжами. Подозреваемый находится под стражей.

Проводится досудебное расследование. Полицейские проверяют причастность задержанного и к другим аналогичным преступлениям.