В фокусе- главное. Как не спустить в унитаз год жизни

Цель намечена, не вижу препятствий! Старт года – самое подходящее время сделать свою жизнь насыщенней, продуктивней, результативней, наметить самые важные цели.

Почему подходящее? Да потому что начало года – это веха, точка отсчета. Проще будет наблюдать приближение к намеченным целям, отмечать отставание, корректировать маршрут, время, результаты достижений. А еще говорят, что это время хорошо тем, что на протяжении всего января действует энергия обновления года. Иными словами, мощное время! Нам нельзя упускать этого шанса.

Зачем нужно вообще что-то планировать, тем более составлять личный план достижения целей на год? Во-первых, даже самый плохой план лучше его отсутствия. Во-вторых, подобный план поможет каждому из нас привести в порядок мысли и фантазии, роящиеся в нашей голове, структурировать их. В-третьих, с помощью плана мы можем определить приоритеты во всех сферах нашей жизни. Составляя план своих личных целей, мы сами задаем курс движения, включаем внутренний автопилот. Проще говоря, наш мозг получает задание и программируется на достижение заданной цели.

С чего начать? Однозначно – с листка бумаги и карандаша или ручки. То есть надо свой план действий записать. Так он и визуально лучше воспринимается, и появляется конкретика. Ведь есть же у многих из нас привычка записывать перечень того, что надо купить в магазине или на рынке, заодно и прикидываешь смету расходов. Без этого списка, конечно же, тоже можно отправляться за покупками, но тогда есть огромная вероятность, что забудешь что-нибудь купить. А самое неприятное – лишние расходы: ты выйдешь из своего бюджета и принесешь домой то, что купил походя, что-то не очень-то и необходимое, а просто попало в поле зрения или сработала броская реклама.

Коуч-тренеры, обращая внимание на эффективность письменно оформленных целей, любят ссылаться на исследование, проведенное профессором психологии Гейлом Мэтьюзом в Доминиканском университете. Вывод исследования таков: люди, которые записывают свои цели, достигают гораздо большего, чем те, кто этого не делает. Незаписанные цели обречены на провал или как минимум на скорое забвение.

Итак, ставим цели. Какие? Те самые, которых хотим достичь. Разумеется, здесь все ОЧЕНЬ индивидуально. Парень или девушка на первый план выдвинут получение востребованной профессии, карьерный рост, отношения… Люди старшего возраста, у которых этот период в общем-то позади, больше сосредоточатся на вопросах здоровья, досуга.

И все же, на мой взгляд, общим главным приоритетом должно быть здоровье. Молодым – чтоб сберечь его, старшим – чтоб поддержать бодрое самочувствие.

Как эта цель может выглядеть на бумаге?

Допустим, записываем: «Зарядка по утрам, физические упражнения». У кого-то – утренняя пробежка в парке, на стадионе. И пишем в соседний столбик периодичность – ежедневно или раз-два в неделю и т. д.

Второй пункт этой же цели – рациональное, здоровое питание: отказ от излишнего мучного, сладкого, жирного и т. д. То есть исключаем все вредное из рациона. Больше фруктов, овощей, «живой» пищи.

Третий пункт – получить качественную консультацию у лечащего (участкового) врача. Четвертый – пойти на прием к стоматологу, дантисту.

Пятый – получить 10 сеансов профессионального массажа.

Шестой – один день месяца сделать разгрузочным. И так далее.

Следуя этому плану, мы просто обречены улучшить свое самочувствие.

Записали, определились с целью, пора действовать! Переходить от слов к делу.

Мне очень нравится афоризм, автор которого мне пока неизвестен: «Мечта, записанная с датой, становится целью. Цель, разбитая на шаги, становится планом. План, подкрепленный действием, делает ваши мечты реальностью!»

Допустим, кто-то поставит цель – съездить летом на пару недель в Турцию или на Иссык-Куль. Реальная ли она? Чтобы понять это, надо прикинуть с учетом инфляции примерную стоимость путевки, перелета, поездки, сопоставить с возможностями своего бюджета. Урезать свои лишние «хотелки», направить любую лишнюю (сэкономленную, заработанную, подаренную и т. д.) денежку в копилку для поездки.

Кто-то может задаться целью обменять свою квартиру на дом или из «двушки» переехать в «трешку», сменить район проживания, переехать в новый микрорайон с высотками.

Это реальные цели! С ними можно работать и достигать!

Кстати, что делать с составленным списком целей на год? Убрать его в сторону до поры до времени. Кому-то удобно заглядывать в него ежедневно, сверять свой маршрут. Другие предпочитают просматривать его раз в два-три месяца, а кто-то развернет его ровно через год после составления. Это их право. Главное – он есть, он ваш и он рабочий. То есть в этот план можно вносить какие-то коррективы.

Нашей казахстанской молодежи сейчас интересно ставить цели в предпринимательстве, получении жилья. Сейчас так много госпрограмм по бизнесу, ипотеке! Ищите их, изучайте нюансы, планируйте свою жизнь! Смелость города берет. Боитесь провалов, неудач?! Так хотя бы попробуйте, чтобы потом не корить себя за упущенный шанс. Ну набьете шишек, а кому сегодня легко? Помните, за битого двух небитых дают.

Ответьте себе честно: возможно ли достичь ваших целей? За вас отвечу я: «Возможно!» Просто надо помнить, что достижение это не одномоментное, поставленных целей возможно добиться серией небольших ежедневных шагов.

А помните, лет 16 назад очень популярна была доска желаний, которую многие принялись составлять после документального фильма «Секрет» Ронды Бирн. Доска желаний – это визуализированный план, карта целей. Надо вырезать из глянцевых журналов, рекламных проспектов или буклетов фото – примеры своих «хотелок», наклеить их на ватман или большой картон и ежедневно видеть, ради чего ты просыпаешься и идешь на работу… Этот механизм визуализации точно работает.

Надо ли ставить в известность о своих планах коллег, друзей? Я бы поостереглась. Помните: хочешь рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Зачем давать им лишний повод для злословий. Перебьются… Вот я точно не хотела бы такого обесценивания.

И напоследок напомню вам семь коротких заповедей успеха: возьми ответственность; подчини страх; поставь цель; составь план; действуй; контролируй; верь в успех. Вот и все! Кстати, планировать цели можно не только на год, но и на неделю и даже на день.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА