В Шымкент прибыл Министр науки и высшего образования РК

Саясат Нурбек встретился с ректорами и преподавателями разных вузов страны, передает Otyrar.

На повестке дня проблемы в высшем образовании и науки страны, как работать ВУЗам? Из представленных спикеров как таковых проблем не озвучили, прозвучали вопрос выдачи грантов частным колледжам и ВУЗам которые проводят обучение только на платной основе.

«У нас в стране много колледжей и ВУЗов которые бы хотели обучать по системе грантовой. Просим вас, уважаемый министр обратить на это внимание», — говорит один из ректоров частного ВУЗа.

Министр пробудет в Шымкенте до вечера, после он отправится с вопросами в столицу, где пообещал изучить все проблемы детально и дать разъяснения.