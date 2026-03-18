Казахстанская наука выходит на международный уровень

Редактор Юлия Машковская
Фото министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Сегодня министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с представителями Казахстанской международной ассоциации науки и технологий (QIST).

По словам министра, обсуждалось расширение научного сотрудничества, обмен опытом и интеграция казахстанской науки на международном уровне.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании.

«Документ направлен на развитие научного и образовательного взаимодействия, а также привлечение высококвалифицированных специалистов, работающих за рубежом, к деятельности в Казахстане», — отметили в министерстве.

Президент QIST подчеркнул «важность укрепления сотрудничества с казахстанским научным сообществом».

В ведомстве добавили, что реализация меморандума повысит конкурентоспособность отечественной науки и развитие кадрового потенциала.

