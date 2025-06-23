Максимум на ЕНТ: сельский школьник покорил министра науки

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек поздравил Жәнібека Әбілхана, набравшего 140 баллов на ЕНТ — максимальный результат.

Выпускник сельской школы Ордабасинского района сдал экзамен по комбинации «Математика–Информатика» в Шымкенте.

Министр выразил благодарность родителям Жәнібека, вручил благодарственное письмо и памятный подарок.

Он также рассказал о возможностях обучения в казахстанских и зарубежных вузах, подчеркнув, что государство поддержит дальнейшее образование одарённого школьника.

В рамках визита в Астану Жәнібек впервые посетил столицу и ознакомился с ведущими университетами страны.