Казахстанские университеты реализуют совместные проекты с зарубежными партнерами

Казахстанские университеты совместно с зарубежными партнерами реализуют проекты в области новых материалов, технологий мониторинга окружающей среды и медицинских цифровых решений, сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на заседании правительства.

Министр подчеркнул, что международное сотрудничество дополняется решением прикладных задач внутри страны.

«Уже действует механизм научно-технологических сессий, где предприятия формируют конкретные технологические задачи для ученых. В работе участвуют более 500 ученых, сформировано свыше 200 задач, при этом обязательным условием является софинансирование со стороны бизнеса не менее 30%», — добавил Саясат Нурбек.