Вежливость, добросовестность и открытость. Каким должен быть госслужащий

Этику среди госслужащих обсудили на расширенном заседании коллегии АДГС РК.

АДГС провели итоги 2022 года. Так, агентство выполнили 716 проверок в сфере государственной службы,в ходе которого выявили 16 тысяч нарушений по этике сотрудников.

Но по данным Агентства по делам госслужбы, количество дисциплинарных дел по сравнению с 2021 годом уменьшилось на 29%.

По мнению руководства АДГС госслужащие должны обладать конкретными этическими принципами: открытость, справедливость, честность, вежливость, добросовестность, и клиентоориентированность.

Сейчас более 20 тысяч гражданам и госслужащим провели разъяснительные работы на тему того, каким должен быть государственный служащий.