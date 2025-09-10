Видео с главой «Руханият-центра» вызвало широкий резонанс

В Туркестанской области скандал с участием главы «Руханият-центра». В интернете появилось видео, на котором мужчина в кафе силой тащит за руку молодую девушку. Кадры вызвали широкий резонанс.

Руководитель «Руханият-центра» при управлении внутренней политики Тюлькубасского района пытается насильно вывести девушку из зала. Она вырывается и сопротивляется. После неудачной попытки мужчина звонит кому-то, прося подъехать.

Сам он на звонки журналистов не отвечает. В районной администрации заявили, что в соцсетях распространяется искажённая информация.

«По данному инциденту произошёл личный бытовой конфликт между гражданином и гражданкой. Они работают вместе. Оба заявили, что в будущем планируют вступить в законный брак. Ситуация возникла из-за мгновенной эмоции, вызванной ревностью. В настоящее время стороны помирились. Жалоб в правоохранительные органы не поступало», — заявили в акимате Тюлькубасского района.

Власти подчёркивают: речь идёт не о правовом или дисциплинарном нарушении. Однако, как стало известно, сам руководитель «Руханият-центра» временно не работает и вызван в полицию. Комментариев от правоохранительных органов пока нет.