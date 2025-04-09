Разводиться станет дороже

Поправки в налоговый кодекс предложили депутаты мажилиса. Предлагается увеличить госпошлину на расторжение брака с 0,5 до 5 МРП, то есть с двух до почти двадцати тысяч тенге. Депутаты уверяют, эта мера не для пополнения бюджета, а для сокращения количества разводов.

Берик Бейсенгалиев, депутат мажилиса парламента РК: «Это дает хотя бы какую-то возможность, чтобы люди задумывались, на эмоциях не принимали решения. Все-таки платить 1000 тенге или в 20-30 раз больше, все-таки есть мнение, что сдержит от каких-то скоропостижных решений. Наверное, даст принятие осознанного решения, особенно молодым семьям».

Эксперты считают, что инициатива по увеличению госпошлины вряд ли повлияет на сокращение числа разводов в Казахстане. Семейные проблемы глубже — они связаны с уровнем жизни, доступом к социальной поддержке и отсутствием устойчивой модели института семьи. Главное, чтобы такая мера не привела к снижению количества зарегистрированных браков.

Гульнар Умарова, член национального совета по делам женщин и семейно-демографической политике: «Иной раз правительство, мажилисмены предлагают несуразные проблемы, антинародные, я бы сказала. Нужно решать социальные вопросы: жилья, трудоустройства. Как вообще поднять уровень благосостояния людей, потому что разводы происходят именно из-за каких то материальных проблем».

Для женщин, находящихся в уязвимом положении — жертв абьюза, матерей с детьми, живущих в сельской местности, новая пошлина может стать серьёзным финансовым барьером. Если человек принял решение развестись, он сделает это независимо от пошлины, за исключением социально незащищённых групп. Эксперты подчеркивают, в Казахстане существуют различные институты, но чёткого и действенного института поддержки семьи фактически нет. При этом, психологи называют самые разные причины разводов.

Гульнара Айтжанова, психолог: «Частые причины — муж не работает, измены, сейчас много бракоразводных процессов в направлении лудомании. У нас нигде не обучают быть семьянином, из чего строится семья, мое мнение — это, прежде всего, воспитание и большая психолого-педагогическая работа «.

Сейчас размер госпошлины при подаче иска о расторжении брака составляет половину МРП и взимается с заявителя. В прошлом году в Казахстане распалось больше 40 тысяч браков.