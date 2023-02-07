Если лекарства не лечат… О фальсификации препаратов

Нет ничего более банального, чем высказывание: «Нет ничего главнее, чем здоровье».Но нет и ничего более верного и всегда актуального. Без пожелания крепкого здоровья не обходится ни одна поздравительная речь, ни одно юбилейное послание.

Ни одно застолье не минует обязательного тоста: «Так выпьем же за здоровье!»

А в быту даже чихнуть нельзя, чтобы тут же не услышать:«Будьте здоровы!».

В напряженных будничных хлопотах мы о здоровье не думаем, не ценим его, как не ценим, допустим, воздух, которым дышим. А вспоминаем о здоровье лишь тогда, когда прихватит, скрутит, словом, станет невмоготу… И вот тогда мы бежим к врачам… Нет, вру, сначала мы глотаем какую-нибудь подходящую таблетку в надежде на мгновенное исцеление. И с детской наивностью порой изумляемся, что она ничуть не помогает, а болезнь не отпускает.

Причин несколько. Во-первых, волшебных таблеток не бывает в принципе. А во-вторых, наши домашние аптечки наполовину состоят из псевдолекарственного хлама, который не только не исцелит, а может нанести, как говорится, тяжкий вред здоровью. Вот об этом и пойдет речь.

Когда лекарство – яд

Ни для кого не секрет, что болеть сейчас – очень дорогое «удовольствие». Аптечные цены зачастую ввергают в шок. Ну а куда денешься? Политика фармацевтических компаний на том и держится, что болеющий потребитель может во многом себе отказать, но от надежды на выздоровление не откажется никогда. А значит, можно взвинчивать цены хоть до небес: все равно купят, если хворь хватает за горло. Ну, ладно, не жалко, лишь бы была уверенность, что стоимость соответствует качеству. Но гарантий нет никаких!

За бешеные деньги можно купить и явную подделку, которую несведущий обыватель никогда не отличит от оригинала. Вот в этом и проблема.

На самом деле проблема поддельных лекарств возникла не сегодня. Впервые она упоминается в трудах древнегреческого врача Диоскорида, жившего в первом веке нашей эры. Он же первым обрисовал способы распознавания фальшивых препаратов и фальшивых лекарей. Например, он предупреждал: «Гоните больных от знахарей и врачей, которые не знают способов лечения». Слова древнего грека не устарели и по сей день. А что же говорят о подделках специалисты-современники?

Всемирная организация здравоохранения дает такое определение фальсифицированного лекарственного средства: «Это лекарство,

действительное наименование или происхождение которого преднамеренно скрыто. Вместо этого незаконно использовано обозначение существующего продукта с его торговой маркой, упаковкой, логотипом и другими признаками».

По данным того же ВОЗа, на долю поддельных лекарств приходится 10% общего объема фармацевтического рынка в развитых странах, а в бедных и развивающихся – 25% и выше, то есть примерно жертвами фальшивок становятся 200 тыс. человек в год.

Встает законный вопрос: так для чего же существуют разнообразные здравоохранительные инстанции, в задачу которых и входит контроль качества лечебных препаратов? Неужели аптеки, которые давно принадлежат частным лицам, могут безнаказанно нарушать государственные стандарты качества? Конечно, у нас есть специальное управление фармконтроля, которое периодически проводит целевые рейды по аптекам города, но нельзя же устраивать такие «облавы» ежедневно? В общем, за каждым не уследишь.

Какие же нарушения вскрывают такие рейды? Да массу: это и незарегистрированные препараты, и нарушения условий и сроков хранения, а в некоторых случаях – контрабанда и нелегальные цены. На этом фоне требования к условиям хранения выглядят довольно безобидно. Но это только на первый взгляд. Достаточно сказать, что любые лекарства требуют идеального порядка хранения с учетом температуры, влажности и доступа света.

Малейшее отклонение может не только ослабить силу действия препарата, но и сделать его опасным. Допустим, свечи и мази в тепле могут расплавиться, таблетки от попадания света могут окислиться, пожелтеть, что иногда приводит к изменению химического состава. Словом, все не так просто, как кажется.

Но вернемся к фальсификатам. У меня нет статистики по Казахстану, но российские исследователи утверждают, что у них более 30% всех лекарств – злостные фальшивки. Думаю, и мы недалеко ушли. Еще не выветрился из памяти крупный фармацевтический скандал в Алматы, случившийся в конце 2021 года. Тогда департаментом экономических расследований было вскрыто настоящее преступное гнездо, во главе которого стояли члены ОПГ (организованной преступной группировки), создавшие крупный подпольный цех по изготовлению поддельных лекарств.

Департамент сообщал: «Всего по результатам мероприятий изъято более 60 тысяч упакованных лекарственных препаратов сомнительного происхождения, которые планировалось реализовать под торговыми названиями «Ротоцеф», «Солкасерил», «Кальций Д3 никомед», «Цераксон» и др. Во время расследования сотрудники департамента установили типографию, где изготавливались соответствующие этикетки, и склад для хранения уже изготовленной продукции. Еще разоблачен подпольный цех в близлежащем поселке Иргели. Согласно заключению эксперта, общая стоимость изъятых фальшивок составила более 250 млн тенге».

Тогда преступление было раскрыто, а виновные наказаны. Они получили срок лишения свободы от 5,6 до 7,6 лет. Но не похоже, чтобы этот случай был единичным. Ведь фармацевтика – чрезвычайно прибыльный рынок, на который работает громадная подпольная индустрия. А мы лишь подопытный материал на полигоне преступных экспериментов, которые, кстати, оплачиваем из своего кармана.

Помимо своих умельцев, в Казахстан текут рекой фальсификаты из других стран, прежде всего из России. Это понятно: мы товарищи по Таможенному союзу и самые ближайшие соседи. На одном из брифингов в Правительстве председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК

отметил рост количества завезенных подделок за последние 2-3 года.

Фальшивки поступают, как правило, от самих заводов-производителей, которые присутствуют на фармацевтическом рынке Казахстана. Эта с виду вполне законная схема поставок крайне затрудняет распознавание негодных лекарств, а значит, это явление почти невозможно искоренить. На брифинге прозвучала и такая информация: чаще всего подделывают дорогостоящие препараты от гипертонии, для лечения болезней желудочно-кишечного тракта и снижения холестерина (статины). В основном это лекарства, отпускаемые без рецепта.

Если привести весь перечень лекарств, чаще всего подвергающихся подделке, то он займет половину статьи. Поэтому упомяну лишь самые знакомые. В российских (а значит, и наших) черных списках значатся: аллохол, аскорбиновая кислота с глюкозой, ампицилин, бисептол, бромгексин, валокордин, гематоген, инсулин, индометацин, левомицетин, мезим форте, нафтизин, настойка прополиса, но-шпа, 5-НОК, ново-пассит, нистатин, пенталгин, преднизолон, сироп от кашля, смекта, супрастин, трихопол, церебролизин, ципролет, циннаризин, фестал, энам, эссенциале форте и еще куча других.

Беда в том, что фармацевтические мошенники приноровились работать так виртуозно, что, как говорится, комар носа не подточит. Даже специалистов можно вокруг пальца обвести. Возьмем пример на местном шымкентском материале. Во время совместного рейда по аптекам сотрудники фармконтроля и финансовой полиции обнаружили лже-дюфастон, достаточно дорогущий препарат для остановки маточного кровотечения. Изготовители взяли за образец упаковку оригинала, даже номер серии выдавили точно такой же, но допустили ошибки в тексте на упаковке, из-за чего и были разоблачены. А также поддельный ципролет отличался бледным цветом на коробке, на упаковке с но-шпой отсутствовала контрольная лента, а таблетки мезим форте были темно-сиреневого цвета, не свойственного оригиналу. Упомянутый рейд, правда, прошел уже довольно давно, но, не думаю, что с тех пор что-то кардинально изменилось…

Когда лекарство – пустышка

К сожалению, фармацевтический рынок заполонили не только фальсификаты, но и лекарства, которые никогда и ничего вылечить не смогут. Об их действии на организм в народе говорят: как мертвому припарка. Такой препарат-пустышка содержит в себе все что угодно, кроме действующего вещества. В них зачастую – мел, тальк, крахмал, которые, может, здоровью и не повредят, но вряд ли стоят потраченных впустую наших денег.

Впрочем, и от них бывает вред. Человек, допустим, пьет лекарство при сердечном приступе, а оно не помогает. В результате – летальный исход, а виной тому – лекарство-пустышка. Кроме них, еще бывают «препараты-имитаторы». В них все же вложено какое-то оригинальное лекарственное вещество, но в мизерных количествах, причем производятся они с нарушением технологии производства.

О бесполезных лекарствах уже давно с негодованием трубит небезызвестный доктор Александр Мясников. К нему можно относиться как угодно: у него на все своеобразная позиция, но на этот счет к нему не лишне прислушаться. К псевдолекарствам, которые он называет фуфломицинами, он относит, например, «Нафтизин», «Корвалол», «Валидол», БАДы с витаминами, все гомеопатические и сосудоукрепляющие препараты, а также ноотропы и пробиотики. А популярный в массах активированный уголь, применяемый при различных интоксикациях, вообще, по его словам, годится только «для окрашивания кала в черный цвет».

Так что же делать? Получается, везде дурят нашего брата! Но все-таки есть несколько советов специалистов, которые необходимо держать в уме.

Во-первых, покупая лекарства, обращайте внимание на внешний вид. Любая небрежность в упаковке должна настораживать.

Во-вторых, лекарство должно продаваться в комплекте с описанием-инструкцией, реквизитами производителя, указанием срока годности.

В-третьих, не стоит покупать неизвестные и не рекомендованные врачом лекарства и, конечно же, приобретать препараты с рук.

«И это все?!» – воскликните вы. Сами говорили, что даже эксперты порой не могут разобраться в подлинниках и подделках, а нам предлагаете судить по красоте упаковки? К несчастью, это так. Универсальных советов никто не даст и гарантий тоже. Так что, дай Бог вам здоровья! Но и бдительность все же не помешает…

Елена ЛЕТЯГИНА