Министерство здравоохранения Казахстана просит жителей страны вернуть в аптеки препарат «Вазар», который входил в список бесплатного лекарственного обеспечения. Его уже отозвали во всех аптеках республики и перестали выписывать в больницах. Причиной стало то, что специалисты подозревают в лекарстве наличие опасных канцерогенов.

Больше двух месяцев Жарасбек Сатыбалдиев принимает препарат «Вазар». Мужчина — гипертоник. Говорит, лекарства помогали нормализовать повышенное давление. Несклько дней назад он услышал, что этот препарат в Казахстане запретили. Мужчина поспешил обратиться к своему лечащему врачу.

Жарасбек Сатыбалдиев, житель г. Шымкента: «Я принимал Вазар три месяца. Когда услышал, что в нем нашли какое то опасное вещество, очень удивился. Ведь препарат мне помогал и никаких побочных действий я не замечал. Записался на прием к врачу, наверное выпишет что-то другое, лечиться то нужно».

Таких пациентов в больницах и поликлиниках города — сотни. И не удивительно, ведь Вазар — препарат, который на ура справлялся с высоким давлением, применялся для профилактики инсультов и инфарктов. Сейчас, лекарство изъяли во всех аптеках страны и врачи его больше не выписывают.

Айнур Маймакова, врач-терапевт: «Это каждодневная работа, мы возвращаем 80-милиграммовый Вазар обратно и вместо Вазара, выписываем другие препараты. Стопресс и какие у нас по бесплатке допускаются — эти мы назначаем».

Тревогу забило американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Как выяснилось, в некоторых партиях лекарственного средства обнаружили примеси, которые предположительно, могут вызывать рак. А ведь его принимали тысячи людей по всему миру.

Пациентам, которые применяли препарат Вазар, следует вернуть лекарственное средство, в том числе и вскрытые упаковки, в аптеку. Обратиться к своему лечащему врачу, для получения рекомендаций по дальнейшему лечению. Взять назначение нового курса терапии и получить альтернативный препарат в аптеке. Сделать это нужно до первого сентября этого года.

Пocкoльку препараты иcпoльзуютcя в лeчeнии cepьёзныx зaбoлeвaний, пpeкpaщать пpиём oтoзвaнныx пpeпapaтoв немедленно — не стоит. Иx стоит продолжить принимать, до другого назначения лечащего врача.