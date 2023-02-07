Курицу без «воды» будут продавать в Казахстане

Курицу без пищевых добавок, усилителей вкуса и консервантов теперь будут есть казахстанцы.

Если раньше их можно было добавлять в мясо птицы, то по новому техрегламенту делать это запрещено. В нем прямо прописан запрет на то, чтобы курицу закачивали водой, добавляли фосфаты и многое другое. А норматив выделившейся влаги после размораживания должен составлять не более 4%.

«Вы покупаете в магазине например, два килограмма мороженной окорочки, приносите домой, начинаете размораживать это мясо, варить, а в итоге оказывается что там в два раза меньше, например полтора килограмма мяса. Тем самым потребитель вводится в заблуждение», — говорит Куаныш Еликбаев председатель комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Нарушителей ждет штраф до 600 тысяч тенге. Проверять мясо курицы на добавки будут мониторинговые группы а также в случае, если на производителей пожалуются потребители.

По словам диетологов, потребители могут получить не только недовес, но и проблемы со здоровьем. Употребление некоторых добавок, в том числе фосфатов, может привести к ряду заболеваний.

«Ортофосфорная кислота она влияет на эмаль зубов, еще на костную систему 01,49 когда мы выбираем продукт, мы должны обратить внимание на состав и срок годности 03,23 иногда в продуктах производства не указывают весь состав 04,04 в больших супермаркетах бывает стертая, или они добавляют, клеят сверху новую этикетку», — говорит Луиза Алтынбеккызы диетолог-нутрициолог.

В таких случаях, говорит специалист лучше не покупать продукт а найти тот, где состав написан разборчивою А еще обращать внимание на внешний вид. Слишком большой вес курицы, его необычный цвет или странный запах — знак что покупать ее не стоит.

Но, по словам специалиста, не стоит пугаться всех пищевых добавок. Некоторые из них полезные. Так, пищевые красители, такие как куркумин, наоборот уменьшает холестерин и помогает в профилактике диабета. А стабилизаторы и эмульгаторы, лишь сохраняют консистенцию продукта. Все они содержатся в привычной нам еде.