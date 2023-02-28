На что обращать внимание при покупке квартиры от застройщика

Приобретение собственной жилплощади — важный и долгожданный момент в жизни каждого человека.

Подобрать подходящую недвижимость не так просто, как кажется. Прежде всего, необходимо определиться со своими требованиями к жилью, взвесить все плюсы и минусы новостройки и ее местоположения.

Рассмотрим основные моменты, на которые следует обращать внимание при выборе недвижимости. Сами же варианты недвижимости от застройщиков в Астане можно посмотреть на сайте korter.kz, где расположен полный список всех новостроек не только в Астане, но и в других городах Казахстана.

Главные критерии при выборе жилья

Покупатели стараются подобрать недвижимость в соответствии со своим бюджетом, в зависимости от суммы накоплений или доступных ипотечных предложений. При этом важную роль играют внешние факторы:

локация новостройки;

внешняя инфраструктура;

перспектива развития микрорайона;

транспортная доступность и другие.

Согласно опросам, большинство покупателей принимают решение о покупке той или иной недвижимости, основываясь на репутации строительной компании. Важно обращать внимание на такие ключевые аспекты, как:

Продолжительность деятельности и история компании; Соблюдение сроков строительства; Качество сданных объектов; Наличие документов.

Наибольший интерес покупателей вызывает концептуальная малоэтажная жилая недвижимость с функциональными планировочными решениями.

Надежная технология строительства

Часто покупатели не уделяют особого внимания технологии строительства, однако это является наиболее важным аспектом при выборе новостройки, особенно если вы приобретаете недвижимость в сейсмоопасных регионах. На сегодняшний день наиболее надежной и безопасной считается монолитно-железобетонная технология строительства, которая обеспечивает высокую устойчивость зданий перед природными и техногенными воздействиями.

Влияние локации на цену недвижимости

Ключевым моментом в выборе новостройки является ее местоположение. От локации зависит дальнейшее удобство жителей комплекса и их доступ к месту работы, социальной, коммерческой и транспортной инфраструктуре. Чем ближе жилой комплекс к центру города, достопримечательностям, крупным бизнес-центрам и торгово-развлекательным комплексам, тем он дороже.

Наличие разнообразной внутренней инфраструктуры

Рынок недвижимости настолько разнообразен, что найти подходящее жилье с собственной инфраструктурой и благоустроенной территорией можно под любые требования покупателя. Жилые комплексы имеют тщательно продуманную территорию, где будет комфортно проводить досуг как семьям с детьми и молодым людям, так и старшему поколению. Практически все современные новостройки имеют коммерческие помещения на территории. Это очень удобно для жителей, так как собственная коммерция значительно экономит время на поездку за продуктами и дает возможность купить всё необходимое, не выходя за пределы двора. Обратите внимание на наличие следующих объектов внутренней инфраструктуры:

Пассажирских и грузовых лифтов;

Детских и спортивных площадок;

Парковки;

Озеленения;

Системы противопожарной безопасности и кондиционирования;

Видеонаблюдения;

Охранной службы;

Зон отдыха.

Внешняя инфраструктура и ее особенности при выборе квартиры

Наличие объектов внешней инфраструктуры в пешей доступности от комплекса — одно из главных критериев покупателей. Каждый клиент подбирает подходящий для себя вариант жилья, исходя из своих требований к окружающей инфраструктуре. Рядом могут находиться:

Медицинские учреждения и аптеки;

Детские сады и школы;

Супермаркеты;

Торговые центры;

Салоны красоты и СПА-салоны;

Спортивные клубы;

Парковые зоны.

Также новостройка должна иметь хорошую транспортную доступность: удобную развязку, остановки общественного транспорта или станцию метро в пешей доступности.

Внутренняя отделка жилья

Чаще всего застройщики предлагают жилье в черновой отделке. Если покупатель располагает временем и достаточным количеством средств для ремонта, то купить такую недвижимость будет наиболее оптимальным вариантом.

История застройщика при выборе недвижимости

Заранее проверяйте информацию о деятельности застройщика и наличие у него реализованных объектов недвижимости перед заключением сделки. Покупка жилья в компании с хорошей репутацией гарантирует сохранность ваших средств и своевременное получение ключей от долгожданной квартиры.